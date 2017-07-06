​Администрация Сургутского района подписала соглашение о сотрудничесве с «Монеткой»

На территории Сургутского района работает чуть более 40 различных сельхозпредприятий, при этом более 30 из них – фермерские хозяйства. 22 июня текущего года произошло знаковое событие для предпринимателей района, ведь муниципалитет заключил соглашение о сотрудничестве с сетью «Монетка».

«Данное соглашение является первым в округе, заключенным между торговой сетью и муниципальным районом. В первую очередь оно направлено на развитие торговой сети, развитие розничной торговли, путем удовлетворения повышающегося спроса населения на высококачественные продукты, но по доступным ценам. Плюс это обеспечение нормативом минимальной обеспеченности торговыми площадями, соцподдержка малообеспеченных слоев, и, немаловажно, - обеспечение новыми рабочими местами», - рассказал заместитель председателя комитета экономического развития администрации Сургутского района Вениамин Матаев.

Как пояснил чиновник, администрация района планирует прорабатывать схемы для дальнейшего партерского сотрудничества: «Мы надеемся, что на полках Монетки появится местная продукция наших товаропроизводителей».

Директор югорского филиала сети «Монетка» Наталья Доронина подтвердила, что в будущем такое взаимовыгодное партнерство возможно:«Компания на рынке ХМАО уже более десяти лет. Уже налажено постоянное сотрудничество с фермерскими хозяйствами округа, и «Монетка» готова рассматривать коммерческие предложения крупных производителей Сургутского района».

На данный момент торговая сеть имеет магазины в девяти крупных поселениях Сургутского района.