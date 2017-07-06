​Два майора семьи Габдуллиных

Илдар и Ирина Габдуллины вместе уже почти 25 лет! Они познакомились 21 января 1994 года, когда были студентами Белебеевского педагогического училища, и с тех пор идут по жизни вместе. Учебное заведение окончили уже супругами, устроились на работу по профессии, преподавателями в школу. Но среднее специальное образование молодоженов не устраивало, хотелось развиваться, учиться дальше, совершенствоваться в профессии, и молодые люди, несмотря на рождение сына, поступают на заочное отделение Казанского государственного педагогического Университета.

«Это было очень трудное, но и очень интересное время! Мы были молодыми, полными сил и надежд! – вспоминает Ирина Магдановна. – Маленький ребенок, бессонные ночи, на мне – домашнее хозяйство, у мужа – работа и учеба. Но мы всегда помогали и поддерживали друг друга, практически никогда не ссорились, а если и вздорили, очень быстро мирились!».

Прошло несколько лет. Сын подрос, дипломы об окончании университета получены. В семье покой, есть жилье, работа, в жизни – стабильность. Но Габдуллиным обыденность надоела, и после недолгих размышлений и колебаний в 2004 году они отправились покорять Север!

Вместе с местом жительства решили поменять профессию! Приехав в Сургут, оба поступили на службу в отдел вневедомственной охраны. Эйфория от переезда и новой работы прошла, наступили трудовые будни. К тому моменту Илдар Хамитович и Ирина Магдановна уже решили посвятить свою жизнь службе в милиции. Но с педагогическим образованием выбор должностей в органах внутренних дел не очень велик. Для передвижения по службе и карьерного роста необходимо юридическое образование. И супруги вновь вместе поступают на заочное отделение Тюменского государственного университета.

Практически одновременно, в 2006 году, переводятся из ОВО, он – в отдел участковых уполномоченных тогда еще городского отдела милиции №2, она – в отдел по делам несовершеннолетних Управления.

Вот уже больше десяти лет супруги Габдуллины несут службу в этих подразделениях. Сегодня майор полиции И.Габдуллин – старший участковый уполномоченный полиции ОУУП и ИДН Отдела полиции №2, майор полиции И.Габдуллина – старший инспектор отделам участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних УМВД России по г.Сургуту.

«С одной стороны, достаточно сложно, когда оба супруга служат в органах внутренних дел, –говорит Илдар Хамитович. – Оба поздно приходим, практически все время на работе. А с другой стороны – полное понимание. Каждый из нас не понаслышке знает, что значит работа, ответственность, дисциплина! Поэтому ссор по причине позднего возвращения не бывает! Супруге, наверное, в какой-то степени даже сложнее, надо еще приготовить, убрать квартиру, еще какие-то домашние дела переделать!».

Редко когда встретишь семью, настолько близко друг к другу шагающую по жизни. Даже в профессиональном плане.

Вот так, в гармонии и идут по жизни супруги Габдуллины. Вместе учатся, вместе работают. И.Х. Габдуллин очень хорошо поет, он – неизменный участник всех праздничных концертов.

Но есть еще одна отличительная черта супругов, оба – отличные стрелки, неоднократные победители различных ведомственных соревнований.

Совсем недавно команда УМВД России по г.Сургуту стала победительницей в окружных соревнованиях по стрельбе из боевого оружия, участниками которой были Илдар Хамитович и Ирина Магдановна. Кроме того, И.Габдуллина стала победительницей в личном первенстве среди женщин, а И.Габдуллин – занял почетное третье место в стрельбе из автомата.

Время летит очень быстро! Совсем скоро супруги отметят серебряную свадьбу! Их сын Ильгам сегодня выпускник Казанского национального исследовательского технического университета им. А.Н.Туполева-КАИ. Обладатель красного диплома, он без собеседования и экзаменов поступает в магистратуру института. И пусть он не пошел по стопам родителей, он многому у них научился, и они всегда учили его жизни своим личным примером, и кто знает, как сложится его жизнь! Вполне возможно, он когда-нибудь поступит как родители – кардинально изменит профессию и станет полицейским!