​Сон разума

Госдума увеличила транспортные расходы своих депутатов с 300 000 до 830 000 рублей в год. Сургутские пенсионеры, тем временем, имеют годовую льготу в 2400 рублей в месяц на проезд в общественном транспорте.

Закрывается югорский «Фонд поколений».

В Питере десять лет строили стадион, стоимость которого за это время выросла почти в десять раз. Построили: поле не выезжает, крыша протекает.

На строительстве резиденции президента под кураторством ФСО «исчезло» 200 млн. денег, об этом Дмитрий Щеглов писал.

Всего за прошлый год Счетная палата насчитала бюджетных нарушений на триллион рублей. Рост по сравнению с 2015 годом – 75 процентов. Госдума от такого доклада глубоко задумалась и…

…С 1 июля вступили в силу поправки к Закону «О персональных данных», согласно которым любое СМИ в любой момент может быть оштрафовано минимум на 70 000 рублей просто за то, что упоминает любые фамилии и геолокационные данные. Фраза «Иван Пупкин спас щенка в Хацепетовке» тянет на 140 000 штрафа.

К особо охраняемым персонам теперь относятся не только высшие представители власти, но и члены их семей. Соответственно, вся недвижимость, записанная на родню, накрывается колпаком защиты ФСО и разглашение сведений приравнивается к раскрытию гостайны. Уточка может плавать спокойно.

Согласно опросу «Левада-Центра», самым выдающимся деятелем всех времен и народов россияне признали Сталина. Путин и Пушкин делят призовые места.

Ничего удивительного, что люди хотят Сталина. Это самое простое решение, самая очевидная реакция на происходящее.

Они Сталина не помнят, зато порядок был, а коррупции, наоборот, не было.

Мне проще объяснить на примере поколения, выросшего в притык с СССР, но «совка» не нюхавшее (а специфический запах был!). Для этого поколения все советское – модно и стильно, потому что винтаж, ретро и немного пикап. Очаровательное времечко, натуральные продукты, дружба народов, винил. Для людей чуть постарше – это молодость, Анна Герман, профсоюзные путевки в Крым, фильмы Рязанова и Данелии, «Штирлиц» и «Три мушкетера». И в мире, опять же, нас боялись, даром что мир этот видели исключительно глазами Сенкевича.

Со Сталиным все то же самое: он войну выиграл и чиновников дрючил, вплоть до расстрела. Носил стильный френч и усы. Мудро прищуривался сквозь дым из трубки. Хотим такого же.

Власть, чувствуя запрос, идет навстречу, роняя по дороге миллиарды. Крутит гайки, принимает драконовские законы, рисует «Кубанских казаков» в отдельно взятом телевизоре. Машет шашкой. Это запрос взаимный, спровоцированный, движение на встречных курсах. Самый легкий ответ на сложные вопросы.

Куда мы движемся?

Зачем нам участие в военных конфликтах?

Сколько можно воровать?

Какое будущее ждет Россию?

Ответ один: нас атакуют террористы, либерасты и американцы, но мы в домике и надо немного потерпеть. Смотрите, какая клубника на Кубани уродилась! А в Европе, между прочим, мигранты. И цена на нефть скоро вырастет.

Это универсальная мантра про «врагов» и «потерпеть» еще с послевоенных времен, со времен того самого Сталина.

Самое сложное в простом ответе на общественный запрос – непосредственно подобрать подходящего Сталина. Чтобы друзьям – все, а остальным – закон. А вдруг у Сталина нет друзей? Кто будет составлять списки? И не станут ли они расстрельными? Тут проблема. Я бы даже сказал, тупик. Патовая ситуация.

Сон разума рождает чудовищ. Может, пора проснуться?