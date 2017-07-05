​Погнали, чтобы не угнали. Сургутские полицейские провели тематический велопробег

В очередной раз СурГУ собрал на своей площади порядка 130 человек. Поводом послужил организованный сургутским УМВД велопробег под названием «Антивелокража».

По словам пресс-секретаря УМВД по Сургуту Елены Ким, тема мероприятия должна привлечь внимание горожан к проблеме хищения велосипедов и напомнить о необходимости бережнее относиться к своему имуществу.

ЦИФРА: Общая протяженность маршрута велопробега — семь километров

Сотрудники полиции в форме конкурса рассказали о способах предотвращения краж велосипедов, а любой желающий мог задать интересующий его вопрос.

Также полицейские осветили тему ПДД и наказания, грозящего за их несоблюдение.

После просмотра эффектного шоу от представителей велошколы ВМХ, участники отправились навстречу попутному ветру.

Путь их пролегал по маршруту СурГУ — Университетская — пр. Пролетарский — пр. Мира — пр. Ленина

Закончилась акция на площади у ТАиК «Петрушка», где подвели итоги конкурса «Лучшее селфи с полицейским». Победительницей стала Анна Кириченко, чье фото со служителем закона признали самым креативным.

«Я уже не первый год посещаю подобного рода велопробеги, — делится участник велопробега Михаил Полянский. — На мой взгляд, это лучшее мероприятие, где я был. Очень позитивно, ярко и самое главное — поучительно. Я встретил здесь столько соратников, что теперь мне всегда есть с кем кататься в свободное время. Благодаря полицейским я точно буду знать свои права как велосипедиста».

Справка: организаторы мероприятия: УМВД по Сургуту, велошкола ВМХ, СурГУ, Федерация велоспорта Югры в Сургуте и веломагазин «Юграспорт».

