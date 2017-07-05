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​Лилии да дельфиниумы: инициативные жители сургутских дворов собственноручно создают эффектные цветники // ФОТО

Сургутяне рассказали газете «Новый Город» о self-made благоустройстве

Фото А. Кириленко
Фото А. Кириленко

Горожане давно усвоили простую истину: хочешь красивый двор — сделай его сам. Есть в Сургуте уникальные придомовые территории, на которых можно увидеть искусные сады, тропинки и даже фигуры, сделанные трудолюбивыми жильцами. В течение всего лета «НГ» будет знакомить вас с инициативными сургутянами, усилиями которых все вокруг — в буквальном смысле — цветет и пахнет.

«Я ищу людей, которые хотят, чтобы возле дома было красиво, и предлагаю им заниматься делом, — рассказывает старший по подъезду и председатель совета дома №12 на улице Профсоюзов Николай Кравец. — Они дают добро, и я закупаю цветы». В посадке участвуют порядка шести активистов, но ухаживают за клумбой не более пяти человек. «Между первым и вторым подъездами есть неплохая грядочка, и за ней смотрят два человека — говорит Николай Иванович. — А вообще мы с женой Надеждой Семеновной всем занимаемся вдвоем. Поставили лет шесть-семь назад забор и начали делать сад».

Садоводы с Профсоюзов, 12 делают все на свои средства. Однако благую инициативу поддерживает и управляющая компания «Сервис-3» в лице ее технического директора Сергея Алексеева: то землю привезут, то с цветами помогут.

Случается, что горожане воспринимают клумбы активных жильцов как возможность обзавестись бесплатным букетом или редким кустиком на любимую дачу. Председатель совета дома устал огорчаться и решил проблему радикально — поставил камеру видеонаблюдения.

Планы у четы Кравец в хорошем смысле наполеоновские. «Мы будем потихоньку захватывать все дома!» — смеется Николай Иванович.

Что ж, за эстетический вид улицы Профсоюзов теперь можно не волноваться. Она в надежных руках, а садам — цвесть.

Создательница зеленеющего великолепия на Мечникова, 2 Оксана Гринчевская занимается садоводством около десяти лет. «Мне нравятся цветы, я люблю, когда люди смотрят на них и радуются», — делится сургутянка. О ней и ее детище ходят легенды по всему району Ж\Д (и не только). Каменные композиции в духе сада японских камней придают цветнику Оксаны Гринчевской особый шарм. Бархатцы, анютины глазки, петуньи — всех представителей сада и не перечесть.

Фото Н. Карловской

«Знаете, я выросла на большой земле. Я жила в Ишиме в частном доме, — замечает Оксана в разговоре с корреспондентом «НГ». — У нас там был огород, и я очень привыкла к земле. Мне нужна земля, а дачи нет! Первые мои цветы я привезла именно из Ишима. Я тогда не знала, где в Сургуте можно купить цветы — не было каких-то магазинов вроде OBI».

Помощи активистка ни у кого не просит. Соседи периодически вносят свою лепту в процесс создания прекрасного, жертвуя символические суммы.

Когда-то у Оксаны Гринчевской был компаньон — мальчик по имени Степка. По ее словам, он сильно интересовался садом и даже сам освоил какую-то его площадь. Теперь Степка повзрослел и постепенно позабыл про детское увлечение.

Больше всего Оксану обижают пустые ямы, периодически возникающие вместо выращенных ей цветов. Видимо, выход один — снабдить территорию «всевидящим оком», подобно нашему предыдущему герою Николаю Ивановичу.
Говорят, красота спасет мир, ну а красоту тогда кто спасет?


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Сегодня в 15:21, просмотров: 167, комментариев: 0


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