«Ёшкин кот! Египетская сила!» Читатели siapress.ru стараются не ругаться при детях // ИНФОГРАФИКА

Очередная глупая затея депутатов Госдумы о введении административной ответственности за нецензурную брань в семье (которая, слава богу, пока отложена), натолкнула нас на маленькое исследование: используют ли читатели siapress.ru крепкое слово в присутствии детей?

Выяснилось, что у нас довольно высокоморальная аудитория: почти половина в принципе не матерится при детях, а еще 42 процента старается сдерживаться. Лишь каждый десятый признает, что сознательно использует мат, когда рядом есть несовершеннолетние.