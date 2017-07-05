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​Хватательный инстинкт

Восхитительная новость, только вчитайтесь: «Делу о хищениях при строительстве подмосковной резиденции Владимира Путина присвоили гриф «Совершенно секретно». Далее говорится, что на каком-то строительстве в Ново-Огарево украли 200 млн рублей, причем сделала это подведомственная ФСО компания «Атэкс», многие контракты с которой вообще были засекречены и в открытых документах федерального казначейства не значились.

Еще разок.

Компания, подведомственная ФСО.

Подозревается в хищении 200 миллионов рублей.

На стройке.

А резиденции президента!

(Интересно, у них было ощущение, что они обворовывают национального лидера?)

У нас в стране вроде как принято, что имя Владимира Путина и все, что с ним связано – это такой тотем, который изгоняет любую нечистую силу. И для тех же силовиков и чиновников президент – это величайший благодетель, который дает им широкий простор для мечты и для жизни. Но воровать на стройке фактически в главной резиденции Путина – это уже за гранью добра и зла. Это какой-то Пелевин, резвящийся в «Осени патриарха».

На самом деле это значит ровно две вещи. Первая: если уж под носом у ФСО и в самом сердце страны (центральнее – только Кремль, и кто теперь скажет, что там не воровали?) творится такое, то во всех остальных местах, где есть бюджетные деньги, происходит что-то невообразимое.

Второе: все эти благоговейные придыхания, с которыми произносится имя Владимира Путина на разных уровнях всевозможной бюрократии – пустое сотрясание воздуха. Предприимчивые ребята, делающие свой «бизнес» в тени главы государства, уже поняли, что впереди шесть лет, а что дальше – неизвестно, поэтому нужно кутить по полной. Ну а мы будем все больше поражаться, наблюдая за масштабами этого пира Валтасара.


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Сегодня в 10:40, просмотров: 285, комментариев: 13


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Комментарии:
Будулай Алмазов
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Сегодня в 11:06
Новость удивительная. Не менее удивителен нескрываемый восторг автора. Чем хуже- тем лучше?
Д.Щеглов Будулай Алмазов
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Сегодня в 11:34
Кажется, вы путаете восторг и демонстрацию плохих предчувствий о нашем общем будущем.
Будулай Алмазов
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Сегодня в 11:45
Кажется не путаю.
Мудрец
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Сегодня в 11:53
А у меня вызывает удивление сам факт вашего удивления
Ведь это у нас историческая традиция. Вспомните хотя бы Александра Меншикова. Уж на что был самый близкий друг Петра Первого, друг детства, а и то, воровал казенные деньги и вообще...злоупотреблял. И что, царь не знал, что ли? Знал. Побивал, говорят, лично иногда. И тем менее дружил с ним до самой смерти и под суд не отдал. Свои люди
Будулай Алмазов
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Сегодня в 11:57
Когда в начале войны с Швецией выяснилось, что армии были поставлены негодные ружья и амуниция, то царь Петр просто разбил лица старым поставщикам и усилил контроль за новыми. Но, наверняка, и тогда витали в воздухе плохие предчувствия. А Меншикова царь терпел за его высокий КПД. Толку от его дел было гораздо больше, чем от ущерба от воровства. Хотя порядок есть порядок- по лицу лучшиф друг получал не раз и публично.
Мудрец Будулай Алмазов
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Сегодня в 12:00
Разумеется. Если он еще и бестолковый был, то Петр давно его отправил куда-подальше.
Будулай Алмазов Мудрец
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Сегодня в 12:01
Куда подальше его отправила следующая власть, гораздо менее заинтересованная в процветании страны.
Д.Щеглов
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Сегодня в 12:23
А то, что у нас вообще-то не XVIII, а XXI век на дворе - это ничего, да?
Швондер
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Сегодня в 12:30
Засекретили чтоб по размеру украденного не додумались до стоимости всей резиденцыи.
Саша Алексеев
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Сегодня в 12:35
Относительно даже самой обычной стройки расхождение в 200 миллионов рублей - не такой уж редкий и удивительный случай. Столько, примерно, стоит один подъезд "сторожуковки".
На секретном же обьекте, при полном бюджетном обеспечении такая сумма должна бы просто на издержки быть заложена.
В статье совершенно не говорится, кем, при каких обстоятельствах выявлено нарушение, а главное - зачем обнародованы эти данные, вплоть до круглой суммы и деталей степени секретности этой стройки.
Аналогии с казнокрадом Меньшиковым не кажутся мне такими уж прямыми. Об избиениях царем своего фаворита мы знаем, в основном, благодаря кинематографу. Но ни о каких следствиях и судах речи между ними не было, и в газетах об их размолвках не сообщалось.
Создается впечатление, что это очередное разоблачение, в основном, должно донести до нас наглядную мысль - страна проедена насквозь расхитителями бюджета, не знающими ни страха, ни стыда, нигде от них спасенья нет, даже у Светлейшего дачу обокрали.
Ну и далее по накатанной: сколько можно терпеть, нужны суровые законы, твердая и справедливая рука, всех сволочей к ногтю, бей (нужное подчеркнуть) - спасай Россию.
Думаю, что к марту восемнадцатого эта идея достигнет в официальных медиа максимального градуса. Ну а когда телезрители выберут себе ту самую, единственную и неповторимую руку, наступят шесть совершенно непредсказуемых лет, а может и гораздо больше, учитывая гибкость нашего теперешнего законодательства.
Я лично не очень люблю неожиданности и сюрпризы, особенно исходящие от властей. А вы?




Альберт Леонов
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Сегодня в 12:46
а может и не украли...
всякое в жизни бывает, говорят одно на деле другое получается.
в суде выясняется третье... а то и вобще не доходит.
не все так однозначно!
Будулай Алмазов Саша Алексеев
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Сегодня в 12:58
Как показали последние выборы в США, не факт, что лузеры угомонятся сразу.
Будулай Алмазов Д.Щеглов
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Сегодня в 13:05
Если в человеческой натуре за последние несколько веков произошли изменения, то просветите, пожалуйста.

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