​Хватательный инстинкт

Восхитительная новость, только вчитайтесь: «Делу о хищениях при строительстве подмосковной резиденции Владимира Путина присвоили гриф «Совершенно секретно». Далее говорится, что на каком-то строительстве в Ново-Огарево украли 200 млн рублей, причем сделала это подведомственная ФСО компания «Атэкс», многие контракты с которой вообще были засекречены и в открытых документах федерального казначейства не значились.

Еще разок.

Компания, подведомственная ФСО.

Подозревается в хищении 200 миллионов рублей.

На стройке.

А резиденции президента!

(Интересно, у них было ощущение, что они обворовывают национального лидера?)

У нас в стране вроде как принято, что имя Владимира Путина и все, что с ним связано – это такой тотем, который изгоняет любую нечистую силу. И для тех же силовиков и чиновников президент – это величайший благодетель, который дает им широкий простор для мечты и для жизни. Но воровать на стройке фактически в главной резиденции Путина – это уже за гранью добра и зла. Это какой-то Пелевин, резвящийся в «Осени патриарха».

На самом деле это значит ровно две вещи. Первая: если уж под носом у ФСО и в самом сердце страны (центральнее – только Кремль, и кто теперь скажет, что там не воровали?) творится такое, то во всех остальных местах, где есть бюджетные деньги, происходит что-то невообразимое.

Второе: все эти благоговейные придыхания, с которыми произносится имя Владимира Путина на разных уровнях всевозможной бюрократии – пустое сотрясание воздуха. Предприимчивые ребята, делающие свой «бизнес» в тени главы государства, уже поняли, что впереди шесть лет, а что дальше – неизвестно, поэтому нужно кутить по полной. Ну а мы будем все больше поражаться, наблюдая за масштабами этого пира Валтасара.