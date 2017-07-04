Крым и отдых — вещи несовместимые // ИНФОГРАФИКА

18 марта, то есть день возвращения Крыма в состав России (а также, вероятно, день четвертого переизбрания Владимира Путина, но это пока не точно), не должен становиться выходным. Так полагает 72 процента респондентов на портале siapress.ru. Однако почти пятая часть наших читателей была бы не против этот день отпраздновать в рамках национального дня отдыха. Почти десять процентов опрошенных не смогли дать определенный ответ на этот вопрос.

Напомним, что депутаты Госдумы из фракции КПРФ предложили сделать 18 марта выходным днем, правда, за счет кардинального урезания новогодних выходных. К слову, этот день в Крыму и Севастополе итак является выходным.