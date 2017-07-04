​Вадим Шувалов опросил своих подписчиков об итогах своей работы за год. Спойлер: все хорошо

Вадим Шувалов провел опрос среди своих подписчиков в социальных сетях о своей работе за год. Его годовщина в должности выпала на воскресенье, 2 июля (в этот день 2016 года была инаугурация, а избран он был 28 июня). В опросе приняли участие почти 1000 человек.

По результатам опроса высокую степень доверия Шувалову среди его подписчиков продемонстрировали 70 процентов респондентов, из которых почти 25 процентов доверяют главе полностью, и 46 процентов – «скорее доверяют». Тех, кто ответил на вопрос о доверии отрицательно, достаточно немного – около 16 процентов.

«Благодарю вас за доверие, о котором высказались 70% участников, — пишет Вадим Шувалов на своей странице. — Понимаю, что отвечали только пользователи социальных сетей, и нельзя переносить эти данные на всех горожан. Тем более, что 37% сургутян оценили мои действия в качестве мэра города на «отлично». Буду считать это значительным кредитом доверия, выданным мне сургутянами».

Но доверие – это еще не все. Процент подписчиков главы, позитивно оценивших его профессиональные качества, оказался чуть ниже – 37 процентов выбрали вариант «Отлично работает, так держать!», и еще почти 30 процентов – оценили его работу «нормально». Нелояльных к Вадиму Шувалову участников опроса снова оказалось немного – менее трети.

Интересно, что в этом опросе не получилось классической для России схемы с «хорошим царем и плохими боярами» – работу администрации города на странице Вадима Шувалова респонденты оценили немного более критически, чем работу главы. В итоге 15 процентов участников опроса оценили деятельность администрации города как отличную, 30 процентов считает, что администрация работает нормально и 38 процентов считает, что можно работать и лучше.

Один из интересных результатов прошедшего исследования: выяснилось, что 75 процентов участников опроса в социальной сети получают информацию о работе Вадима Шувалова из социальных сетей. На втором месте (36 процентов) вариант «узнаю по телевизору», а на третьем месте (27 процентов) расположились люди, которые изучают работу администрации в разных источниках.

Напомним, что ранее siapress.ru провел аналогичный опрос среди своих читателей, и эта аудитория оказалась куда более критичной к главе города, чем его подписчики в соцсетях.