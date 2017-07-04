​Эстакада над Саймой. Скрытая угроза

Мало кто замечает, но над Сургутом нависает скрытая угроза (ну или возможность, тут все зависит от вашей точки зрения). Я говорю про дорогу, которой пока нет, но которая, согласно генерального плана развития Сургута, должна нависнуть над парком «За Саймой», фактически разделив его на две части.

Магистраль, соединяющая проспекты Комсомольский и Ленина, призвана стать важной частью «транспортного каркаса» города, обеспечив транспортную доступность центрального района для жителей Восточного жилого района. Что станет с парком после ее возведения, сказать не может никто, но то, что станет хуже всем его обитателям, от белочек и елочек до спортсменов и мамаш с детьми, думаю, очевидно.

Конечно, учитывая нынешнюю экономическую ситуацию, возведение подобных объектов выглядит фантастикой, но все же – посмотрите на громадины «Возрождения», амбициозные планы застройки 28-го, 21-го и 22-го микрорайонов – все это неизбежно приведет к усугублению транспортных проблем. И представьте, что сегодня у нас нет денег, а завтра (через пять, десять лет) в город придет инвестор, который захочет вложить деньги в этот путепровод, ну или в бюджете образуется многомиллиардный профицит. А у нас в генплане эстакада утверждена, бери да строй.

Поэтому я считаю, что стратегического развития города должны решаться заранее, с перспективой на много лет. Поэтому именно сейчас, когда так много говорится о необходимости развития комфортной городской среды, нужно активизировать общественную дискуссию по этому проекту.

Принятие изменений в генплан невозможно без учета мнения горожан, а для этого проводятся публичные слушания. Я обратился к главе города с просьбой инициировать такие слушания по вопросу исключения эстакады через Сайму из генерального плана. Также на совете при главе по организации стратегического управления поднимался вопрос о проведении референдума по данному вопросу.

В любом случае конечное слово должны будут сказать жители, поэтому призываю всех задуматься, что для вас важнее: парк в центре города или путь до работы/магазина на 10 минут короче? Давайте мыслить стратегически.