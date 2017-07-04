Настроения инвесторов будут определяться «высокой политикой» // АУДИО, ТЕКСТ

Российский рынок акций, «напитавшись» очередным локальным нефтяным позитивом, пытается расти. Тем временем приближается саммит G20, где должна состояться первая встреча действующих глав России и США. От чего зависит дальнейший ход торгов на ММВБ, какова справедливая стоимость доллара и насколько сегодня актуальны инвестиции в акции мировых IT-гигантов?

В конце прошлой недели ММВБ вновь попробовал преодолеть зону сопротивления у 1900 пунктов, но рубеж этот пока не дается. Ход торгов по большей части определяла цена нефти Brent. За неделю она придавила 5%, достигнув $48 за баррель. Нефтяные котировки разогрел комплекс факторов. Это и ослабление доллара (третье повышение ставки ФРС в текущем году оказалось под сомнением); и сокращение запасов нефти и снижение добычи в США. Добавим сюда неожиданно позитивный прогноз ЕЦБ в отношении экономики еврозоны.

В ближайшее время основными драйверами движений останутся нефть и геополитика. Главным событием саммита «большой двадцатки» может стать первая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Настроения инвесторов будут определяться итогами «высокой политики». По мере того, как мировые лидеры будут обозначать свое видение мира по отношению к России, волатильность на нашем рынке может расти.

В целом наш взгляд на рынок умеренно-позитивный. Предлагаем следить за отметкой 1900п. Потенциальный пробой этого рубежа сместит цели роста по ММВБ к 1970-1985 п. Нефть сейчас начинает расти опережающими темпами над скоростью укрепления рубля, что позитивно для ММВБ. При этом на рынок уже начинают поступать средства от уже выплаченных дивидендов. И этот процесс будет продолжаться в ближайшие дни.

На валютном рынке рубль может краткосрочно укрепиться до 58-58,5 рублей за доллар – здесь сказывается и отскок в нефти, и слабые макроданные из США, ослабившие американскую валюту. В ближайшую неделю пара рубль-доллар вряд ли покинет зону 58-60.

Дальше будем смотреть на динамику рынка нефти, развитие ситуации в Сирии и новости с грядущего саммита G20. Несмотря на вероятность краткосрочного укрепления, российская валюта по-прежнему переоценена относительно нефти, экономически справедливый курс – ближе к 62-64 руб. за доллар (таким мы и видим его к концу года). Кроме того летом обычно ухудшается платежный баланс России, а это значит, что в июле-августе доллар может подорожать примерно до 61-62 руб. даже при относительно стабильной стоимости нефти.

Легендарный инвестор-миллиардер Уоррен Баффет утверждает – имеет смысл инвестировать в знакомые виды бизнеса, то есть покупать акции тех компаний, продукцией или услугами которых пользуешься в повседневной жизни. Высокие технологии сейчас повсюду. Многие из нас сегодня начинают утро с просмотра Facebook в своем смартфоне от Apple, а все непонятные вопросы задают Google.

Инвестор сегодня может выбирать из множества площадок составляющих международные рынки, но поскольку наибольшим количеством достоинств обладает фондовый рынок США, как правило, он останавливается на нем. Именно на этом рынке торгуется наибольшее количество «флагманов» мировой экономики, не только из самих США, но со всего мира. Ключевой фактор, говорящий в пользу американского фондового рынка — это ликвидность активов, то есть их чрезвычайно высокая востребованность. На трех самых крупных американских площадках (NYSE , NASDAQ и AMEX) в совокупности можно найти несколько тысяч ликвидных инструментов, чем отечественный рынок пока не может похвастаться.

И еще одно важное преимущество заключается в разнообразии инструментов, представленных на рынке США. Это не только акции, но также фонды недвижимости, акции которых обращаются на бирже. Такой большой выбор инструментов позволяет снизить валютные риски и диверсифицировать портфель инвестора.