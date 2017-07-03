Белорусский вокзал по-американски

Как-то сегодня туго с внятными киноновинками, поэтому взялся я отсматривать классику – и в первую очередь картины американского режиссера Джона Кассаветиса, ныне полузабытого, но, впрочем, настоящего мастера.

О его существовании я узнал примерно в середине 90-х. Тогда, на волне видеобума, довольно шустро выходили сборники рецензий на зарубежные фильмы (толстенные тома, кстати), и в одном из них я и вычитал, что Кассаветис – бог американского инди-производства и что без него не было бы ни Джармуша, ни фестиваля «Сандэнс». Но найти кино Кассаветиса в Нижнем Новгороде в середине 90-х было ой как непросто, даже у спекулянтов на барахолке, у них я регулярно покупал Феллини, Антониони и Бергмана, но фильмов Кассаветиса в их каталогах не было и в помине. И его «Мужей» (1970 г.) я отыскал уже ближе к нулевым. И поглядев, помню, подумал, что Миндадзе с Абдрашитовым удачно перелицевали сюжет Кассаветиса для своего «Парада планет».

Напомню, что в «Параде планет» несколько мужиков призваны на военные сборы, и скоро выясняется, что на гражданке они все несчастны, одиноки, и эти сборы их единственная отдушина и друзья все тут. И возвращаться в свой обычный советский мир они не хотят. Свобода для них – это повозиться в грязи с пушкой, найти в реке брод, популять холостыми по танкам. И когда этих мужиков на сборах «убивают» выстрелом ракетной установки, они начинают себя как бы в шутку считать «духами». Хотя какие тут шутки – они духи и есть. Ну, какая была жизнь в СССР в 84-м году … Агдам только спасал. Или Далляр. И еще русский рок с теми самыми предчувствиями скорых перемен. Вообще у меня ощущение, что не Горбачев начал Перестройку, а вот этот фильм Абдрашитова и Миндадзе.

Так вот «Мужья» Кассаветиса – это точно такое же сугубо мужское брутальное кино про трех нью-йорских 40-летних ребят, которые встречаются на похоронах своего друга – и тут у всех троих простреливает, что они дико несчастны, одиноки, сбиты с толку, и тогда троица пускается во все тяжкие: они бухают два дня, а потом вообще срываются в Лондон, где снимают каких-то барышень, влюбляются в них, бла-бла-бла, трах-тах-тах, но в финале ленты все же возвращаются в свои свояси, к своим семьям. Короче, тот же «Парад планет», только у советских мужиков вместо Лондона – военные сборы.

Вообще «Мужей» я пересмотрел, потому что увидел их в списке любимых лент Андрея Звягинцева. И вновь у меня параллели с «Парадом планет» постоянно возникали. Но вдруг меня осенило – да ведь это еще и «Белорусский вокзал»! Полез я Википедию, поглядеть, когда Андрей Смирнов снял свой шедевр, и просто глазам не поверил, год выпуска тот же: 70-й. То есть два прекрасных режиссера по разные стороны Атлантики в 70-м году, не сговариваясь, снимают кино про мужиков, которые встречаются на похоронах друга, и оттуда начинается их одиссея, сопровождающаяся разговорами о смысле жизни, прозрениями, проверкой дружбы. Это какая-то фантастика…

«Мужей» Кассаветиса сразу после его выхода на экраны разгромила вся американская критика, но сегодня фильм смотрится очень свежо, прямо суперклассика. Известно, что Кассаветис (он сам играет одного из этой троицы эскапистов) исповедовал принцип актерской импровизации на площадке, поэтому актерские работы там просто удивительные, парни – и Питер Фальк (который сыграет потом детектива Коломбо) и Бен Газзара – выделывают друг перед другом такие кренделя, что смотришь и радуешься. Кстати, Звягинцев в одном интервью рассказывал, что завидует тому, как в «Мужьях» сняты любовные сцены, это и впрямь крутизна, особенно фрагмент с участием самого Кассаветиса. Вообще актерские работы – то, ради чего стоит поглядеть «Мужей», там даже двухминутные появления сыграны стоочково. Абсолютно современный фильм. Возьмите на заметку.