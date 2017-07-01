«Стоун, Путин? Не, не видел» Читатели siapress.ru не особо знакомы с фильмом Стоуна о российском президенте // ИНФОГРАФИКА

Почти половина респондентов на siapress.ru не видели известный фильм Оливера Стоуна о президенте России Владимире Путине. А из другой половины, кто успел (или захотел) посмотреть это творение, чаще всего (18,4 процента от всех проголосовавших) выбирали вариант «неплохой фильм». Ярые фанаты Стоуна (или Путина), посчитавшие этот фильм отличным, составили 13,4 процента. Противники Стоуна (или Путина), полагающие фильм отвратительным — 11,7 процента. И почти каждый десятый проголосовавший на нашем сайте считает, что этот фильм вполне зауряден.