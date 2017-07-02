Такой футбол нам не нужен. Читатели siapress.ru не заинтересовались Кубком Конфедераций // ИНФОГРАФИКА

Сегодня завершится Кубок Конфедераций по футболу, который считается своеобразной генеральной репетицией перед Чемпионатом мира — 2018, где хозяйкой снова будет наша страна. Но вот читателей siapress.ru эта «репетиция» не заинтересовала: более 60 процентов респондентов вообще не смотрели эти футбольные матчи.

Чуть более четверти, однако, проявили как минимум вежливый и патриотичный интерес и посмотрели немногочисленные и не очень удачные матчи со сборной России. И всего 13 процентов нашей голосующей аудитории, по всей видимости, большие любители футбола, поэтому в рамках Кубка Конфедераций они посмотрели все, что смогли посмотреть. Видимо, сегодня они будут наблюдать последние схватки: финал между Германией и Чили, а также игру за третье место между Португалией и Мексикой.