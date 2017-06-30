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Успехи тюменского АПК оценили в Минсельхозе России

фото автора
фото автора

Заместитель губернатора Тюменской области, директор регионального департамента АПК Владимир Чейметов получил почетную грамоту министерства сельского хозяйства России. Награду лауреату вручил директор департамента растениеводства Минсельхоза Петр Чекмарев во во время открытия «Дня уральского поля», который прошел сегодня в Исетском районе.

«Владимир Николаевич — один из самых успешных руководителей профильных департаментов в России, как, впрочем и многие на Урале», - отметил федеральный чиновник, добавив, что почетная грамота является высшей наградой министерства. Кроме того, благодарственные письма за подписью министра Александра Ткачева получили несколько сельхозработников предприятия Тюменской области.

Отдельно стоит отметить награждение Геннадия Рязанова, генерального директор агрофирмы «КриММ». Его предприятие, расположенное в Упоровском районе Тюменское области, за последние 20 лет из небольшого хозяйство вышло в лидеры российского картофелеводства. Элитные семена картофеля от «КриММ» закупаются хозяйствами по все стране от Калининграда до Дальнего Востока, поставляются и в страны бывшего СССР.

«Геннадия Рязанова знают не только на Урале, но и по всей стране и за ее пределами. Он по праву считается лучшим семеноводом по картофелю в России и является основным конкурентом иностранных растениеводов», – прокомментировал награждение представитель министерства. От министра сельского хозяйства руководителю «КриММ» достались именные золотые часы.

В «Дне уральского поля» приняли участие более 500 аграриев из всех муниципалитетов области и всех регионов Уральского федерального округа. Форум стал своеобразным смотром достижений АПК Урала. Лучшие растениеводы представили демонстрационные посевы основных культур региона, а дилеры сельхозтехники продемонстрировали ее в полевых условиях.

Одним им стендов, привлекших внимание представителей Минсельхоза и уральского полпредства, стал площадка НИИСХ Северного Зауралья, чьи сотрудники трудятся над селекцией наиболее востребованных в Сибири и на Урале сельхозкультур. За время работы тюменскими учеными выведено 96 сортов различных растений, 39 из которых вошли в государственный реестр. А два сорта - «Талиман» (овес яровой) и «Икар» (пшеница яровая) — занимают соответственно пятое и восьмое место в России по распространенности среди сельхопроизводителей.

Завершился праздник поля пленарным заседанием. Участники форума рассказали представителям Минсельхоза и полпредства президента в округе об итогах посевной кампании и обсудили перспективы развития АПК на Урале.


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Сегодня в 14:51, просмотров: 73, комментариев: 0


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