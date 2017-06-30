​Климат не тот

Вот если честно: многие из вас, уважаемые сургутяне, ждали обещанных выплат из Фонда поколений? Многие ли вообще знали, помнили о существовании этого фонда? Он жил себе тихо-мирно все эти 17 лет, обзаводился имуществом и прощался с ним, управлял предприятиями, причем далеко не всегда успешно, осваивал средства, размещал депозиты – в общем, вел нормальную жизнь окологосударственной структуры, через которые чего только не делается!

И вот вдруг бабах средь ясного неба, Фонд поколений ой. В смысле – все. Денег нет, но вы держитесь. Если вы удивлены, то лично я – почему-то нет. Единственное, чему я удивляюсь – это как нам это все объяснили.

Все, что можно понять сейчас из открытых источников: в фонд за все время существования закачали денег и имущества на 15 млрд. руб. На выходе, спустя годы, до финиша добрались 3,6 млрд. руб. чистых активов (по состоянию на конец 2015 года). Вывод за вас сделать или вы сами? Эффективность, в общем, потрясающая, с какой стороны не посмотри.

О том, что все эти годы эффективного труда никто о целевой выплате не думал, говорит хотя бы тот факт, что сейчас даже предполагаемую сумму на нос никто подсчитать не может. Разбежка – от ста с лишним тысяч рублей до десяти тысяч рублей на югорчанина, родившегося после 1 января 2000 года. Разрыв в подсчетах на порядок! Как такое возможно?

Закон, говорят, неясен. Непонятно, какой МРОТ и как считать. Другими словами, фонд 17 лет был настолько увлечен работой, что не заметил за все эти годы подобной вопиющей лакуны в исполнении своей основной задачи? И никто не заметил, ни депутаты, ни правительство. Работали по принципу падишаха и осла из анекдота – до 2018 года кто-нибудь обязательно сдохнет. Но все выжили и наступил неловкий момент.

Дальше – больше. Выясняется, что фонд и вовсе не должен был ничего платить. По закону. Чиновники порой разговаривают на особом, птичьем языке, не всегда подвластном логичному осмыслению. Вот послушайте: «Фонд поколений, которому было передано в хозяйственное ведение имущество округа в целях реализации закона об именных выплатах, не обязан нести ответственность по обязательствам собственника имущества, то есть правительства ХМАО». Это пять баллов.

Если разобраться в сказанном детально, получается весьма милая картина. Округ передал свое (если говорить пафосно, то наше с вами) имущество как бы взаймы некоему фонду, пообещав нам, что фонд извлечет из него прибыль, которую потом отдадут нам же в виде целевой выплаты молодым югорчанам. Фонд 17 лет что-то там с этим имуществом делал, крутил-вертел, но не смог.

Тут бы самое время вспомнить про тяжелые времена, про три кризиса, про падение цен на нефть, обвал рубля, про санкции, да мало ли. Мы ж не на Марсе живем, все видим. Можем, в принципе, понять и простить. В первый раз что ли? А нам вместо этого: фонд, попользовавшись имуществом владельца, по обязательствам владельца не отвечает. И все, держитесь.

Как и прочие объяснения на том же птичьем языке: в законе не предусмотрено определенности, кто именно может быть включен в реестр на получение выплаты (да ладно?!), нормы закона не позволяют определить принципы и порядок расчета размера целевой выплаты (это мы уже поняли), категориальный подход закона не соответствует государственной социальной политике по предоставлению соцподдержки, исходя из принципов адресности и нуждаемости. Ну вот, под конец еще и государственную социальную политику подставили.

Какие выводы из этого следуют? 17 лет фонд занимался не вполне ясной, но довольно бурной деятельностью под лозунгом Остапа Бендера о помощи детям Поволжья (тьфу, Югры). А когда подошла пора расплаты, сверкнул своими совершенно законными пятками.

То, что отдельно взятая Югра так и не превратилась в ОАЭ или Катар, пусть даже на пять минут и сто тысяч рублей, лично меня совершенно не удивляет. Климат, знаете ли, не тот. То, КАК она не превратилась, тоже не бином Ньютона. Повторюсь, меня удивляет только одно – почему нам это не объяснили, как положено, почему не подключили спин-доктора и не выкрутили на позитив и благодарную слезу. Но это уже мое, циничное и узкопрофессиональное.