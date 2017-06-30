Сургутская неделя. В летнем Сургуте доминирует тема красоты и благоустройства

Ну вот, наконец, и лето. В связи с этим – долгожданный почти пляж, сиречь место отдыха на Сайме, оборудованное по последнему слову отошедшего в ипостась зодчества. Глядючи на эту стройную линейку топчанов и – бонусом, не иначе – две синие кабинки ватерклозетов, я есмь раздираем противоречивыми чувствами. С одной стороны, наконец-то, свершилось, ура, молодцы, да здравствует и все такое. С другой вылезает вопрос: «И вот из-за этого столько лет весь сыр-бор?!». Ну, право слово, можно было еще тыщу лет назад, молча, без народного голосования…

Но все равно: спасибо и низкий поклон. Можно возлежать. Теперь главное – завести обслуживание территории какое-никакое. Без обслуживания площадка зарастет мусором, а ватерклозеты, пардон, соответствующими атрибутами. И будет народ за километр обходить зону отдыха, привычно пользуясь грэсовским бассейном с подогревом. Теперь, по логике, топчан и цивилизация должен идти туда – надеюсь, года на принятие этого эпохального решения хватит.

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Продолжая тему народного досуга в частности и среды обитания в целом, не могу не отметить народные инициативы по уборке городского мусора. Акционеры (а как еще называются люди, принимающие участие в акции?) «Чистого берега» во главе с Сергеем Нестеровым убирали как раз популярные места отдыха. Весело, с песнями и мешками, тридцать человек чистили берег за сотнями сургутских поросят, оставляющих после себя стекло, бумагу и пластик. Подобные инициативы необходимо всячески развивать и поддерживать, ибо один раз поучаствовав в сборе таких «дикоросов», человек наверняка перестанет свинячить сам. А отсюда – прямая дорога к чистоте, в которой всем ведь приятно жить, работать и отдыхать?

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Такой же респект – участникам субботника в 27 и 28 микрорайонах, убравшихся в сквере за ТЦ «Весна» и окрестностях. Там, насколько я понял, инициативу проявил депутат гордумы Алексей Кучин. У меня в связи с этим вот какая мысль возникала: а почему бы каждому депутату не провести в своем округе подобную зачистку территории? Не сделать ее регулярной? УК и дворники – это само собой, но задача-то стоит шире – приучить людей не гадить там, где живешь. Подумайте, пожалуйста.

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Вообще, тема красоты и благоустройства доминирует в летнем Сургуте. Город спешит почистить перья, подлатать дороги, навести хоть какой-нибудь марафет, пока действительность опять не растворится в сугробах. Новая волна борьбы с ларьками – из этой же оперы. Кое-где в городе действительно заметно исчезновение торговых павильонов, власти обещают непримиримость, суд и исполнение судебных решений. Хлопать в ладоши при этом преждевременно: уже не раз и не два ларькам объявлялся бой, отчего они, по законам военного времени, только расширяли собственный плацдарм. Посмотрим, чем дело завершиться на этот раз. Отдельно замечу, что лично я вовсе не против ларьков и магазинчиков шаговой доступности – при условии, что они легальны, санитарно-пригодны и доступны не только в плане локации, но и цен.

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Автобусные остановки – продолжение той же истории. Их то устанавливали, то сносили, мотивируя укоренившейся незаконной торговлей. В итоге теплые загончики с пивом и печеньками, где спокойно можно было дождаться автобуса, во многих местах перешли в статус «модных» продуваемых металлоконструкций. Следующая остановка – Мордор, что тут еще скажешь. И вот народные избранники и городские чиновники готовят сани летом, прямо молодцы: порядка 18 остановок с инфракрасным обогревом, бесплатным wi-fi и электронным табло появятся в Сургуте в скором времени.

Вопросов, правда, много: как быть с безопасностью, как быть с высокими затратами на содержание. Крутят эти вопросы, вертят – а ведь все сводится к старой проверенной формуле остановки с примкнувшим к ней магазинчиком. Тут не только на содержание тратиться не надо, а еще можно и прибыль получить в казну. Просто надо обязать собственника держать объект в порядке, пускать людей греться. Даже закупать подобные павильоны можно не за бюджетный счет! Впрочем, возможно, я ошибаюсь и городу выгоднее тратить, чем зарабатывать.

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Напоследок нельзя не упомянуть о выпускном, «Алых парусах». Почему они алые, и почему паруса – тема отдельного исследования. Грин, Ассоль и Грэй – это все прекрасно, но к школе, на мой взгляд, отношение имеют весьма опосредованное. Разве что распитая под конец бочка столетнего вина, повалившая экипаж судна с ног, вписывается в концепцию. Ну да ладно. Две тысячи школьников шагнули во взрослую (ну, почти) жизнь, установлен рекорд по медалистам, «Вавилон» два дня был переполнен эмоциями. Во-первых, практическое соображение: единый выпускной для всех школьников города – это, на самом деле, здорово. Что может одна школа? Собрать с родителей деньги – это да. Но город, так сказать, оптом, сделает и делает больше, масштабнее, красочнее – и доступнее. Во-вторых, эмоциональная часть: хочется верить, что эти выпускники со временем закончат свои вузы и станут настоящими гражданами, горожанами Сургута или других городов. Неравнодушными к тому, что происходит вокруг. И когда-нибудь Сургут действительно (а не только в рейтингах) станет прекрасным, комфортным, чистым и безопасным городом с высоким инвестиционным потенциалом. Ура, товарищи.