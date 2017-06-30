16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  59,0855   EUR  67,4993  

Сургутская неделя. В летнем Сургуте доминирует тема красоты и благоустройства

Долгожданный почти пляж, субботники, остановки и «Алые паруса»

Ну вот, наконец, и лето. В связи с этим – долгожданный почти пляж, сиречь место отдыха на Сайме, оборудованное по последнему слову отошедшего в ипостась зодчества. Глядючи на эту стройную линейку топчанов и – бонусом, не иначе – две синие кабинки ватерклозетов, я есмь раздираем противоречивыми чувствами. С одной стороны, наконец-то, свершилось, ура, молодцы, да здравствует и все такое. С другой вылезает вопрос: «И вот из-за этого столько лет весь сыр-бор?!». Ну, право слово, можно было еще тыщу лет назад, молча, без народного голосования…

Но все равно: спасибо и низкий поклон. Можно возлежать. Теперь главное – завести обслуживание территории какое-никакое. Без обслуживания площадка зарастет мусором, а ватерклозеты, пардон, соответствующими атрибутами. И будет народ за километр обходить зону отдыха, привычно пользуясь грэсовским бассейном с подогревом. Теперь, по логике, топчан и цивилизация должен идти туда – надеюсь, года на принятие этого эпохального решения хватит.

****

Продолжая тему народного досуга в частности и среды обитания в целом, не могу не отметить народные инициативы по уборке городского мусора. Акционеры (а как еще называются люди, принимающие участие в акции?) «Чистого берега» во главе с Сергеем Нестеровым убирали как раз популярные места отдыха. Весело, с песнями и мешками, тридцать человек чистили берег за сотнями сургутских поросят, оставляющих после себя стекло, бумагу и пластик. Подобные инициативы необходимо всячески развивать и поддерживать, ибо один раз поучаствовав в сборе таких «дикоросов», человек наверняка перестанет свинячить сам. А отсюда – прямая дорога к чистоте, в которой всем ведь приятно жить, работать и отдыхать?

****

Такой же респект – участникам субботника в 27 и 28 микрорайонах, убравшихся в сквере за ТЦ «Весна» и окрестностях. Там, насколько я понял, инициативу проявил депутат гордумы Алексей Кучин. У меня в связи с этим вот какая мысль возникала: а почему бы каждому депутату не провести в своем округе подобную зачистку территории? Не сделать ее регулярной? УК и дворники – это само собой, но задача-то стоит шире – приучить людей не гадить там, где живешь. Подумайте, пожалуйста.

****

Вообще, тема красоты и благоустройства доминирует в летнем Сургуте. Город спешит почистить перья, подлатать дороги, навести хоть какой-нибудь марафет, пока действительность опять не растворится в сугробах. Новая волна борьбы с ларьками – из этой же оперы. Кое-где в городе действительно заметно исчезновение торговых павильонов, власти обещают непримиримость, суд и исполнение судебных решений. Хлопать в ладоши при этом преждевременно: уже не раз и не два ларькам объявлялся бой, отчего они, по законам военного времени, только расширяли собственный плацдарм. Посмотрим, чем дело завершиться на этот раз. Отдельно замечу, что лично я вовсе не против ларьков и магазинчиков шаговой доступности – при условии, что они легальны, санитарно-пригодны и доступны не только в плане локации, но и цен.

****

Автобусные остановки – продолжение той же истории. Их то устанавливали, то сносили, мотивируя укоренившейся незаконной торговлей. В итоге теплые загончики с пивом и печеньками, где спокойно можно было дождаться автобуса, во многих местах перешли в статус «модных» продуваемых металлоконструкций. Следующая остановка – Мордор, что тут еще скажешь. И вот народные избранники и городские чиновники готовят сани летом, прямо молодцы: порядка 18 остановок с инфракрасным обогревом, бесплатным wi-fi и электронным табло появятся в Сургуте в скором времени.

Вопросов, правда, много: как быть с безопасностью, как быть с высокими затратами на содержание. Крутят эти вопросы, вертят – а ведь все сводится к старой проверенной формуле остановки с примкнувшим к ней магазинчиком. Тут не только на содержание тратиться не надо, а еще можно и прибыль получить в казну. Просто надо обязать собственника держать объект в порядке, пускать людей греться. Даже закупать подобные павильоны можно не за бюджетный счет! Впрочем, возможно, я ошибаюсь и городу выгоднее тратить, чем зарабатывать.

****

Напоследок нельзя не упомянуть о выпускном, «Алых парусах». Почему они алые, и почему паруса – тема отдельного исследования. Грин, Ассоль и Грэй – это все прекрасно, но к школе, на мой взгляд, отношение имеют весьма опосредованное. Разве что распитая под конец бочка столетнего вина, повалившая экипаж судна с ног, вписывается в концепцию. Ну да ладно. Две тысячи школьников шагнули во взрослую (ну, почти) жизнь, установлен рекорд по медалистам, «Вавилон» два дня был переполнен эмоциями. Во-первых, практическое соображение: единый выпускной для всех школьников города – это, на самом деле, здорово. Что может одна школа? Собрать с родителей деньги – это да. Но город, так сказать, оптом, сделает и делает больше, масштабнее, красочнее – и доступнее. Во-вторых, эмоциональная часть: хочется верить, что эти выпускники со временем закончат свои вузы и станут настоящими гражданами, горожанами Сургута или других городов. Неравнодушными к тому, что происходит вокруг. И когда-нибудь Сургут действительно (а не только в рейтингах) станет прекрасным, комфортным, чистым и безопасным городом с высоким инвестиционным потенциалом. Ура, товарищи.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 10:54, просмотров: 88, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Сургутская неделя. В летнем Сургуте доминирует тема красоты и благоустройства

Сургутская неделя. В летнем Сургуте доминирует тема красоты и благоустройства
Ну вот, наконец, и лето. В связи с этим – долгожданный почти пляж, сиречь место отдыха на Сайме, оборудованное по последнему слову отошедшего в ипостась зодчества.
Олег Владимиров Сегодня в 10:54
85 0
Прямая — не вывела. Читателям siapress.ru разговор президента с народом оказался не очень интересен // ИНФОГРАФИКА

Прямая — не вывела. Читателям siapress.ru разговор президента с народом оказался не очень интересен // ИНФОГРАФИКА
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 10:49
113 0
Мы попросили администрацию Сургута дать нам место для размещения домиков национальных общественных организаций

Мы попросили администрацию Сургута дать нам место для размещения домиков национальных общественных организаций
В городе вообще должно быть больше рекреационных зон - парков, скверов, иных площадок для отдыха, в которых людям можно было бы отдыхать душой и телом.
Рафаиль Ульбеков, глава национально-культурной автономии татар в Сургуте Сегодня в 10:21
117 0

Организаторы тюменской «Гонки героев» ожидают не менее 1000 участников, включая африканский взвод
В этом году году участников ждет обновленная восьмикилометровая трасса и свыше 25 препятствий.
Никита Шаганенко 29 июня в 18:49
391 0
В Сургуте скоро появится новый формат жилья – «городская деревня»

В Сургуте скоро появится новый формат жилья – «городская деревня»
Она займет весь 35А микрорайон и станет уникальным для Сургута жилым комплексом.
Лилия Сулейманова 29 июня в 16:38
888 8
Мнения разошлись — читатели siapress.ru очень по-разному оценили первый год работы Вадима Шувалова // ИНФОГРАФИКА

Мнения разошлись — читатели siapress.ru очень по-разному оценили первый год работы Вадима Шувалова // ИНФОГРАФИКА
Редакция СИА-ПРЕСС 29 июня в 15:29
698 0
Татьяна Николаевна — молодец. Читатели siapress.ru позитивно оценили работу Османкиной в администрации Сургута// ИНФОГРАФИКА

Татьяна Николаевна — молодец. Читатели siapress.ru позитивно оценили работу Османкиной в администрации Сургута// ИНФОГРАФИКА
Редакция СИА-ПРЕСС 29 июня в 11:21
569 0
Поток стали из Тюменской области в Югру и на Ямал увеличится

Поток стали из Тюменской области в Югру и на Ямал увеличится
Завод «Электросталь Тюмени» планирует нарастить объемы производства металлопроката в полтора раза.
Никита Шаганенко 28 июня в 13:44
439 1
Куда эти подростки пойдут? Сами знаете...

Куда эти подростки пойдут? Сами знаете...
В МАУ «Наше время» не хватает мест для всех желающих
Мария Ост 28 июня в 10:27
633 0
Статья дня. ​Охрана России и поиски корня бед

Статья дня. ​Охрана России и поиски корня бед
Любые мессенджеры, социальные сети и СМИ сами по себе никак не могут быть ни причиной, ни движущей силой революции, как не могут ими быть иностранные агенты, общественные активисты, джинсы, жвачка и рок-музыка.
Федор Крашенинников, политолог 28 июня в 09:57
497 0
Глоток свежего воздуха

Глоток свежего воздуха
Арт-пикник в Сургуте: спляши кубинский танец да слепи горшочек на культурном open-air
Надежда Макаренко 27 июня в 17:44
912 0
​Детям — не игрушки

​Детям — не игрушки
«Главная цель нашей выставки заключается в том, чтобы показать: авторская кукла — уникальное произведение искусства, созданное для коллекционирования и художественного созерцания, но никак не для игры»
Анастасия Спатаренко 27 июня в 15:51
678 1
Прощай, ларёк: на Республики снесли очередной обшарпанный остановочный павильон

Прощай, ларёк: на Республики снесли очередной обшарпанный остановочный павильон
Владлена Сурова 27 июня в 15:56
911 3
До конца лета доллар может подорожать до 61-62 руб

До конца лета доллар может подорожать до 61-62 руб
А вот нефть упала временно и скоро вернется на прежний уровень
Александр Игнатов, финансовый советник Сургутского филиала БКС Премьер 27 июня в 13:52
600 0
Выбираем жилье с Брусникой

Выбираем жилье с Брусникой
Ангелина Калугина 27 июня в 12:28
655 0
В Тюмени начали производить твердые сыры южноитальянских сортов

В Тюмени начали производить твердые сыры южноитальянских сортов
Сорта Апеннинского полуострова лучше всего подходят для сибирских гурманов.
Никита Шаганенко 26 июня в 16:29
859 0
Больше мнений
Сетевое издание
© ООО «Северпечать», 2016.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон: +7 (3462) 44-23-23

Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика