Мы попросили администрацию Сургута дать нам место для размещения домиков национальных общественных организаций

Читатели siapress.ru спросили у главы национально-культурной автономии татар в Сургуте Рафаиля Ульбекова, не хочет ли он выступить с инициативой к исполнительной власти и депутатам о создании в городе определенного места для проведения массовых гуляний, например, на месте бывшего снежного полигона на Заячьем острове. Это же место читатель предлагает использовать и представителям других национальностей под свои праздники и молодежи, для проведения опен-эйров и иных развлечений.

Не могу сказать за место проведения массовых гуляний, но наша автономия подала на рассмотрение администрации вопрос о предоставлении площадки в городе или за его чертой, для размещения там домиков национальных общественных организаций. Чтобы было наподобие Старого Сургута. Естественно, мы понимаем, что домики не возникнут за один год, некоторым не столь многочисленным национальным объединениям потребуется больше времени. Но эта площадка могла бы стать прекрасным местом для проведения городских мероприятий, многонациональных праздников, таких как Соцветие.

Да, мы хотим угодить всем национальностям, которые присутствуют в нашем городе. Но стоит понимать, что, чтобы организовать такое мероприятие, как Сабантуй, например, нужно не только желание, нужно чтобы общественная организация серьезно поработала, на это нужны огромные усилия, затраты и финансовые и моральные. К слову, хочу еще раз сказать огромное спасибо тем, кто принимает активное участие в общественной жизни города! Эти люди беззаветно служат каждый своему направлению, тратят личное время и отдают свои силы.

В городе вообще должно быть больше рекреационных зон - парков, скверов, иных площадок для отдыха, в которых людям можно было бы отдыхать душой и телом.