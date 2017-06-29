16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  59,0855   EUR  67,4993  

Организаторы тюменской «Гонки героев» ожидают не менее 1000 участников, включая африканский взвод

В этом году году участников ждет обновленная восьмикилометровая трасса и свыше 25 препятствий.

Не менее 1000 участников ожидают организаторы экстремальной «Гонки героев», которая состоится под Тюмень 1 июля. По состоянию на вчерашний день уже подано более 800 заявок.

Как рассказал член оргкомитета мероприятия Кирилл Воробьев, гонка пройдет на полигоне ТВВИКУ на Андреевском озере. В этом году году участников ждет обновленная восьмикилометровая трасса и свыше 25 препятствий, включая водные. А начальник ТВВИКУ Дмитрий Евмененко пообещал, что в «Гонке героев» будет участвовать взвод курсантов военному вуза из африканских стран.

В 2017 году конкурс пройдет в два этапа: индивидуальный чемпионат и смешанный командный зачет. В индивидуальном первенстве будет несколько зачетов: мужской, женский, парный (когда разрешается бежать только парами мужчина-женщина). В миксе будет принимать участие команда из пяти человек, в составе которой должен быть как минимум один участник противоположного пола. «Обычно это четыре парня и одна девушка, впрочем никто не мешает сделать наоборот», – заметил Кирилл Воробьев.

Победители и призеры первенства получат награды: абонементы в фитнес-залы и комплекты спортивного питания. Кроме того, лучшие примут участие в финальном федеральном этапе конкурса, который пройдет в середине сентября. "Место проведения пока определяется, на то, чтобы принять финал претендуют Москва, Крым и Казань", - рассказал Воробьев. Причем, по его словам, Москва является аутсайдеров среди потенциальных мест.

Добавим, что стоимость участия в «Гонке» составляет 2,5 тыс. рублей. Приобрести их и ознакомиться с программой мероприятия можно на официальном сайте проекта.

При этом для болельщиков вход на территорию будет бесплатным. Помимо самой гонки, зрителей жду показатекурсантов ТВВИКУ, небольшое авиашоу, лазертаг, выставка военной техники. Будут работать фуд-корт и настоящая военно-полевая кухня, где гостей праздника угостят солдатской кашей с тушенкой.

Конкурсная и развлекательная программа начнется с 11 часов. С 8 до 12 часов от технопарка будут курсировать автобусы до полигона ТВВИКУ, с 14 до 18 часов — в обратном направлении.

Напомним, проект «Гонка героев» стартовал в 2013 году в Москве. В 2015 году к состязаниям подключились Санкт-Петербург, Екатеринбург, Челябинск, Владивосток. В 2016 году этап «Гонки героев» впервые прошел в Тюмени. Всего в прошлом году в 15 городах страны в мероприятии приняли участие 250 тыс. человек.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 18:49, просмотров: 94, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Организаторы тюменской «Гонки героев» ожидают не менее 1000 участников, включая африканский взвод
В этом году году участников ждет обновленная восьмикилометровая трасса и свыше 25 препятствий.
Никита Шаганенко Сегодня в 18:49
93 0
В Сургуте скоро появится новый формат жилья – «городская деревня»

В Сургуте скоро появится новый формат жилья – «городская деревня»
Она займет весь 35А микрорайон и станет уникальным для Сургута жилым комплексом.
Лилия Сулейманова Сегодня в 16:38
274 0
Мнения разошлись — читатели siapress.ru очень по-разному оценили первый год работы Вадима Шувалова // ИНФОГРАФИКА

Мнения разошлись — читатели siapress.ru очень по-разному оценили первый год работы Вадима Шувалова // ИНФОГРАФИКА
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 15:29
339 0
Татьяна Николаевна — молодец. Читатели siapress.ru позитивно оценили работу Османкиной в администрации Сургута// ИНФОГРАФИКА

Татьяна Николаевна — молодец. Читатели siapress.ru позитивно оценили работу Османкиной в администрации Сургута// ИНФОГРАФИКА
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 11:21
395 0
Поток стали из Тюменской области в Югру и на Ямал увеличится

Поток стали из Тюменской области в Югру и на Ямал увеличится
Завод «Электросталь Тюмени» планирует нарастить объемы производства металлопроката в полтора раза.
Никита Шаганенко 28 июня в 13:44
353 1
Куда эти подростки пойдут? Сами знаете...

Куда эти подростки пойдут? Сами знаете...
В МАУ «Наше время» не хватает мест для всех желающих
Мария Ост 28 июня в 10:27
543 0
Статья дня. ​Охрана России и поиски корня бед

Статья дня. ​Охрана России и поиски корня бед
Любые мессенджеры, социальные сети и СМИ сами по себе никак не могут быть ни причиной, ни движущей силой революции, как не могут ими быть иностранные агенты, общественные активисты, джинсы, жвачка и рок-музыка.
Федор Крашенинников, политолог 28 июня в 09:57
409 0
Глоток свежего воздуха

Глоток свежего воздуха
Арт-пикник в Сургуте: спляши кубинский танец да слепи горшочек на культурном open-air
Надежда Макаренко 27 июня в 17:44
793 0
​Детям — не игрушки

​Детям — не игрушки
«Главная цель нашей выставки заключается в том, чтобы показать: авторская кукла — уникальное произведение искусства, созданное для коллекционирования и художественного созерцания, но никак не для игры»
Анастасия Спатаренко 27 июня в 15:51
594 1
Прощай, ларёк: на Республики снесли очередной обшарпанный остановочный павильон

Прощай, ларёк: на Республики снесли очередной обшарпанный остановочный павильон
Владлена Сурова 27 июня в 15:56
810 3
До конца лета доллар может подорожать до 61-62 руб

До конца лета доллар может подорожать до 61-62 руб
А вот нефть упала временно и скоро вернется на прежний уровень
Александр Игнатов, финансовый советник Сургутского филиала БКС Премьер 27 июня в 13:52
516 0
Выбираем жилье с Брусникой

Выбираем жилье с Брусникой
Ангелина Калугина 27 июня в 12:28
555 0
В Тюмени начали производить твердые сыры южноитальянских сортов

В Тюмени начали производить твердые сыры южноитальянских сортов
Сорта Апеннинского полуострова лучше всего подходят для сибирских гурманов.
Никита Шаганенко 26 июня в 16:29
778 0
За время работы акции «Красное платье» в Окружном кардиодиспансере спасли уже пять жизней

За время работы акции «Красное платье» в Окружном кардиодиспансере спасли уже пять жизней
Главный врач ОКД Ирина Урванцева рассказала, как реализуется проект по заботе о сердечном здоровье сургутян
Елизавета Саенко 26 июня в 15:38
740 1
На 92-м году жизни скончалась коренная сургутянка Домника Кайдалова

На 92-м году жизни скончалась коренная сургутянка Домника Кайдалова
Новогородцы, группа "Старожилы Сургута" 26 июня в 12:02
1410 6
«Урал промышленный – Урал полярный»: панацея или иллюзия? - 2

«Урал промышленный – Урал полярный»: панацея или иллюзия? - 2
От этой, самой важной для будущего России железной дороги пока построен только отрезок Сургут–Нижневартовск. Это будет будущий Средне-Сибирский широтный ход, который должен обеспечить будущее России на столетия
Атанас Атанасов, председатель Сургутского Болгарского землячества 21 июня в 15:25
955 10
Больше мнений
Сетевое издание
© ООО «Северпечать», 2016.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон: +7 (3462) 44-23-23

Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика