Организаторы тюменской «Гонки героев» ожидают не менее 1000 участников, включая африканский взвод

Не менее 1000 участников ожидают организаторы экстремальной «Гонки героев», которая состоится под Тюмень 1 июля. По состоянию на вчерашний день уже подано более 800 заявок.

Как рассказал член оргкомитета мероприятия Кирилл Воробьев, гонка пройдет на полигоне ТВВИКУ на Андреевском озере. В этом году году участников ждет обновленная восьмикилометровая трасса и свыше 25 препятствий, включая водные. А начальник ТВВИКУ Дмитрий Евмененко пообещал, что в «Гонке героев» будет участвовать взвод курсантов военному вуза из африканских стран.

В 2017 году конкурс пройдет в два этапа: индивидуальный чемпионат и смешанный командный зачет. В индивидуальном первенстве будет несколько зачетов: мужской, женский, парный (когда разрешается бежать только парами мужчина-женщина). В миксе будет принимать участие команда из пяти человек, в составе которой должен быть как минимум один участник противоположного пола. «Обычно это четыре парня и одна девушка, впрочем никто не мешает сделать наоборот», – заметил Кирилл Воробьев.

Победители и призеры первенства получат награды: абонементы в фитнес-залы и комплекты спортивного питания. Кроме того, лучшие примут участие в финальном федеральном этапе конкурса, который пройдет в середине сентября. "Место проведения пока определяется, на то, чтобы принять финал претендуют Москва, Крым и Казань", - рассказал Воробьев. Причем, по его словам, Москва является аутсайдеров среди потенциальных мест.

Добавим, что стоимость участия в «Гонке» составляет 2,5 тыс. рублей. Приобрести их и ознакомиться с программой мероприятия можно на официальном сайте проекта.

При этом для болельщиков вход на территорию будет бесплатным. Помимо самой гонки, зрителей жду показатекурсантов ТВВИКУ, небольшое авиашоу, лазертаг, выставка военной техники. Будут работать фуд-корт и настоящая военно-полевая кухня, где гостей праздника угостят солдатской кашей с тушенкой.

Конкурсная и развлекательная программа начнется с 11 часов. С 8 до 12 часов от технопарка будут курсировать автобусы до полигона ТВВИКУ, с 14 до 18 часов — в обратном направлении.

Напомним, проект «Гонка героев» стартовал в 2013 году в Москве. В 2015 году к состязаниям подключились Санкт-Петербург, Екатеринбург, Челябинск, Владивосток. В 2016 году этап «Гонки героев» впервые прошел в Тюмени. Всего в прошлом году в 15 городах страны в мероприятии приняли участие 250 тыс. человек.