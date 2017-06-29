В Сургуте скоро появится новый формат жилья – «городская деревня»

«Муравейники» – так сургутяне прозвали высотки, которые ежегодно растут в разных районах города. Да, кто-то хочет жить ближе к солнцу, ежедневно любоваться прекрасными видами с верхних этажей. Но все же большинство горожан тоскует по природе.

Именно для тех, кто хочет жить в черте города, но в тишине и спокойствии, в окружении вечнозеленых деревьев, на свежем воздухе в ближайшем будущем появится новый комплекс «Кедровый» от компании «СеверСтрой».

По проекту планировки эта «городская деревня» займет весь 35А микрорайон и станет уникальным для Сургута жилым комплексом.

Малоэтажные одно- и трехсекционные дома, соответственно, небольшое количество жильцов-соседей, обособленное расположение между двух парков – это придает новому кварталу загородный колорит.

Если обратить внимание на разработанный застройщиком проект, то в первую очередь в глаза бросаются большие пространства между зданиями, что достаточно непривычно для сургутян, ведь обычно дома в городе строятся чуть ли не впритык друг к другу. Стоит отметить, что класс жилья тут – «комфорт плюс».

Еще одно интересное решение от застройщика – особенный фасад, который будет оформлен из кирпича и цветного алюкобонда (у каждого здания своя палитра, которая будет сохраняться и в оформлении подъездов). А чтобы не портить «лицо» дома, под кондиционеры будут выделены специальные короба.

Отдельное внимание привлекает и необычная концепция придомовой территории. Застройщик взял на себя задачу – максимально сохранить кедры, поэтому во дворах их будет немало (отсюда, кстати, и произошло название комплекса).

Жителям «Кедрового» повезет и еще в одном – таким количеством парков, расположенных в шаговой доступности, не может похвастаться ни один микрорайон города. С одной стороны – спорткомплекс «Снежинка» со своими спортивными сооружениями, стадионом, дорожками для бега и прогулок. С другой – «Кедровый лог», спокойное место для ценителей тишины. А в самом центре квартала планируется еще одна зона отдыха – собственный парк комплекса, к которому будут вести широкие аллеи. Плюс буквально в десяти минутах ходьбы протекает река Обь, рядом расположен ДИ «Нефтяник», а совсем недалеко строится храмовый комплекс.

Беспокоиться за места для парковки, по проекту застройщика, жильцам тоже не придется. Тут в каждом доме предусмотрены гаражи, плюс запланировано достаточное количество наземных стоянок.

Для семей с детьми это место – отличное решение для жизни. Естественно, что во дворах комплекса будут детские игровые и спортивные площадки. А в подъездах для «транспортных средств» юных жильцов расположатся колясочные.

Нельзя обделить вниманием планировку помещений в «Кедровом». Практически во всех квартирах кухни совмещены с гостиными (наиболее излюбленный вариант сургутян в последние годы), а в некоторых из них окна выходят на две стороны. Есть даже квартиры, в которых окна будут и в коридоре. Высокие потолки, увеличенные размеры оконных проемов – все это позволит наполнить жилье светом и воздухом.

Радует и то, что хотя микрорайон 35А новый, рядом уже есть вся необходимая инфраструктура, и, что не менее важно – транспортная доступность комплекса – доехать до него можно без труда и на автобусах, и на маршрутках.

Так что «Кедровый» однозначно приглянется многим сургутянам!