Мнения разошлись — читатели siapress.ru очень по-разному оценили первый год работы Вадима Шувалова // ИНФОГРАФИКА

Голосующая аудитория siapress.ru разошлась во мнениях о том, как Вадим Шувалов отработал свой первый год в должности главы города.

Самым популярным вариантом ответа среди респондентов стал вариант «Удовлетворительно» — ему досталась почти четверть голосов. Положительные ответы — «Хорошо» и «Отлично» собрали суммарно треть всей аудитории, получив 24,1 и 7 процентов соответственно.

Сургутян, выбравших вариант «Очень плохо» оказалось почти вдвое больше тех, кто оценил главу на «Отлично» — 13,8 процента, а ответ «Плохо» набрал ненамного больше — 15,7 процента. То есть положительные и отрицательные оценки первого года Вадима Шувалова сравнялись и составили примерно по трети. И 16,2 процента респондентов затруднились ответить.

Напомним, что год назад, когда Вадим Шувалов вступал в должность, процент довольных его назначением читателей siapress.ru был примерно таким же, как и сейчас процент поддержки по итогам года работы, а процент недовольных был выше, чем аудитория, недовольная первым годом работы.

И еще раз напомним, чего сургутяне ждали от Вадима Шувалова, когда стало известно о его назначении на пост главы. Тут проценты поддержки в очередной раз поразительно совпали.

Мнение главного редактора siapress.ru Дмитрия Щеглова о первом годе работы нового главы и его команды вы можете прочитать здесь.