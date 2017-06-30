Санкции раздора — аудитория siapress.ru разделилась в мнениях об экономическом противостоянии с Западом // ИНФОГРАФИКА

Голосующая аудитория siapress.ru раскололась на две половины в своих мнениях об экономическом противостоянии с Западом.

Это случилось уже на этапе вопроса о том, интересны ли новости о новых санкциях нашим читателям. Выяснилось, что половина респондентов за этим вообще не следит, а другая половина (за исключением 2,7 процентов ответивших "не знаю") интересуется этим вопросом.

Интересным получился и результат опроса о том, следует ли России отвечать на новые санкции США. Тут сторонники "непротивления" оказались чуть сильнее — их набралось 41,1 процент, в то время как экономические "ястребы", считающие ответ на враждебные действия необходимым, набрали 40,3 процента. А в партии неопределившихся, в свою очередь, осталось 18,6 процента проголосовавших.

Напомним, что в июне США опубликовали новый санкционный список против России, в который попали, в частности, многие чиновники Крыма и работающие на этой территории банки, а также "Транснефть". МИД России тогда заявил, что готовит новый пакет контрсанкций.