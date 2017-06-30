Прямая — не вывела. Читателям siapress.ru разговор президента с народом оказался не очень интересен // ИНФОГРАФИКА

Чуть больше половины читателей siapress.ru, принявших участие в опросе, ознакомились с содержанием прямой линии Владимира Путина с народом 15 июня. Почти 40 процентов респондентов посмотрели это вживую, еще пятая часть — позже прочитала расшифровку. А 40 процентов опрошенных вообще заинтересовалась этим важным событием.

Интересно и то, как посмотревшие прямую линию (то есть условные 60 процентов той аудитории, которых она вообще заинтересовала) ее оценили.

Самым популярным ответом (почти 35 процентов) стал вариант «и вопросы, и ответы были неинтересны». Вторым по популярности стал полностью противоположный вариант ответа: 21,2 процента респондентов посчитали, что и вопросы, и ответы были интересны. Почти 15 процентов опрошенных полагают, что президент получил интересные вопросы, но ответил на них как-то без огонька, а 8,6 процента считают наоборот — что вопросы люди задавали не очень, зато Владимир Путин даже на них дал классные комментарии. И пятая часть всех респондентов так и не определилась со своими оценками прямой линии президента.