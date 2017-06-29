Татьяна Николаевна — молодец. Читатели siapress.ru позитивно оценили работу Османкиной в администрации Сургута// ИНФОГРАФИКА

Татьяна Османкина получила хорошие оценки от голосующей аудитории siapress.ru. Почти половина респондентов оценили ее работу на посту директора департамента образования Сургута положительно — 22,7 процента назвали ее отличной, а 21,9 процента — хорошей.

Средне оценили ее вклад в образование города четверть опрошенных — 26,4 процента. Ответ «плохо» выбрали всего 13 процентов респондентов, это даже меньше, чем вариант «не знаю» (16 процентов).

Напомним, что Татьяна Османкина ушла из администрации города. Ее вероятным местом работы называют администрацию Сургутского района, в которой ей прочат должность первого заместителя главы. Сургутская общественность восприняла увольнение Османкиной с сожалением: главе города Вадиму Шувалову дважды на страницах нашего сайта посетовали на эту кадровую потерю.