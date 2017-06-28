Им не интересно

Так случилось, что летний отпуск я с семьей провожу в Италии, в самой южной ее материковой части Калабрии. И вот мне все иззвонились-исписались: что у вас там за жара аномальная?! Люди гибнут!!! Караул там у вас!

Друзья!

Я вот прямо от звонящих-пишущих из родины узнал, что тут, в Италии, какой-то смертный ужас. Прям не знаю, что ответить. Да, плюс 30 в обед. Утром и особенно вечером — даже прохладно (вот сейчас конкретно, в 21.46 субботы — 21 градус.). Сегодня днем ездили в город на обед. Жарко, вспотели. Выпил пива. Запил водой. Все нормально. Разбухшие от жары трупы не встречали. Наоборот, люди куда-то спешат, снуют туда-сюда, в самый разгар сиесты. То есть все живы-здоровы. Ну, я сам видел три пожара, один из них даже помог тушить — но это не разрушило ни отпуск, ни страну пребывания.

Я бы и не писал вам отчет о беззаботных каникулах, если бы ужасы о бедной сожженной солнцем Италии рассказывали по Первому каналу. Но к взволнованным судьбой обезвоженных итальянцев подключились главные федеральные СМИ. И я подумал: а у москвичей все в порядке с головой? Например, лично я от своих коллег и близких две недели только и слышу, что в Сургуте (Москве, Екатеринбурге, Иваново...) — дожди, дожди, дожди... Просто сплошная деревня Гадюкино какая-то! И что же? Мы что-то слышим на федеральных каналах про эту сплошную беспросветную деревню Гадюкино?

Ничего подобного! Москвичей (вернее оседлавших «федеральные» СМИ редакторов и менеджеров) интересует только сама Москва, где им из-за проливных дождей так дискомфортно, и несколько точек в Европе, куда они, эти менеджеры и москвичи, поедут отдыхать. Ой, пожарчик! Ай-ай, жарко! Ай-ай-ай, а нам там водичку холодную будут в ротик наливать? Как же мы там будем, ой-ой-ой!!!

Если посмотреть-почитать-послушать так называемые федеральные СМИ, то вы там найдете все, что угодно — московскую плитку и реновацию, обмокшего под ливнем Путина, Сирию, Донецк, угорающую в пожарах Италию (Грецию, Португалию, Испанию), тонущую в наводнениях Германию, Америку, Грузию, погрязшую в чиновничьем бюрократизме Украину, Европу и всю остальную планету — но!

Но!

Но!!!

Вы там не обнаружите Россию.

Путин под дождем — это забавно и патриотично, но каждый год несчастные ветераны по всей стране под таким именно ливнем (снегопадом; ветром; зноем) именно так и стоят без зонтиков ФСО — мокнут, мерзнут, жарятся.

Новости про чужие засухи и пожары, возможно, кому-то интересны (даже не представляю, кому это может быть интересно), но где новости с дебилами-мэрами, с губернаторами-держимордами, с дождями, смывающими в канаву не только дороги, но и всю убогую жизнь провинциалов-задротов, с пожарами, уничтожающими лучшие леса планеты, потому что Иллирик-депутаты изуродовали Лесной кодекс? Этих новостей, если только они не стреляют целенаправленно против очередного неугодного министра-губернатора-мэра — нет в эфире федеральных новостей! Ни государственных, ни в независимых. Неинтересно это мааа-сквичам; не «парит» их эта периферийная суета.

Знаем по нашей редакции (а ведь мы, как-никак, не просто крупное региональное информационное агентство, мы партнеры федерального новостного СМИ — государственного Эха Москвы) добиться размещения там местной интересной новости невозможно! Им — не интересно. Москвичи (журналисты, политики, министры) живут в своей повестке дня.

Вот к нам приехала корреспондентка «Новой Газеты». Памятник Сталину установили в Сургуте. Примчались освещать вопиющий случай «ренессанса сталинизма» и писать «проблемную» моральную политическую статью. Мы им говорим: Сталин — это ужасно, но у нас тут прямо сейчас, на ваших глазах, ни с того ни с сего мэра-нефтяника вышвырнули вон и завели на него уголовное дело, город, как-никак, важнейший государственный нефтедобывающий центр, вам с этим неинтересно позаниматься?

Московское журналистское лицо не заинтересовалось. Кусок гипса в виде головы отца народов — вот достойный повод лететь через полстраны на репортаж! А что ваш мэр... что ваш Сургутнефтегаз...