​Обманываться рад

Год назад, 28 июня, сургутская дума единогласно утвердила в должности главы города Вадима Шувалова. Так заместитель генерального директора «Тюменьэнерго», ранее бывший депутатом городской думы, неожиданно (кажется, даже для самого себя) вернулся в сургутскую политику. Что он успел сделать за прошедший год, что не успел, и к чему движется город под руководством нового руководителя?

Попался в сети

Первыми двумя заметными (и очень позитивно воспринятыми) шагами нового мэра стали: личная инспекция разных проблемных точек в городе и выход в социальные сети. Если первое действие было интересно в основном СМИ и работникам администрации с точки зрения медийности и профессиональных требований главы, то второе позволило Шувалову заработать первые очки среди незамутненной политическими играми публики.

И очки эти он продолжает зарабатывать до сих пор. Вроде как все знают, что вопросом социальных сетей Шувалова заведует его помощник Александр Оверчук, но, с другой, люди в своей массе не могут отделаться от ощущения «близости к телу» градоначальника, возможности задать ему вопрос и (о боже!) получить ответ. Притчей во языцех стала дискуссия между неким блогером и главой Сургута на тему сургутского железнодорожного вокзала, когда в ответ на претензии, что это здание – «г**но», глава ответил: «Не г**но, а модерн!». Вызвав, разумеется, безумный восторг среди народных масс.

На него не повлиял даже тот факт, что в администрации города был введен строгий пропускной режим, а на третьем этаже, где сидит глава, даже поставили электронный замок. Это стало лишь неким мрачным символом и знамением для той публики, которая оценивает работу власти не только по социальным сетям.

Исходная позиция

Большие надежды городских оптимистов были возложены на кадровую политику Вадима Шувалова. Несмотря на первую же потерю – уход Владимира Базарова, который из ранга замглавы Сургута перепрыгнул в кресло замгубернатора Севастополя, забрав следом своего подчиненного – начальника экологического управления Андрея Анохина. Эти, безусловно, болезненные кадровые лишения для городской администрации были вполне ожидаемы – что еще было делать Базарову, которому не дали возможности побороться за пост главы в родном городе?

Далее Шувалов со своими новоприбывшими помощниками из Костромы приступил к зачистке той части администрации, которая была ответственна за уголовное дело против бывшего главы Дмитрия Попова. Хотя, по другой версии, градоначальник на самом деле просто планомерно убирал всех ключевых представителей старой команды.

Так, администрацию покинули заместители главы Олег Лапин, Алексей Савенков, Александр Шатунов, а также, по сути, Наталья Алешкова (она находится в декрете и, по слухам, возвращаться в новую администрацию не рвется). Из командного состава второго эшелона ушли директор департамента городского хозяйства Вадим Кочетков, председатель комитета по земельным отношениям Ирина Шевченко, начальник управления культуры Ирина Верченко, начальник правового управления Андрей Лазарев, и последние две самые громкие отставки: директор департамента архитектуры и градостроительства Алексей Фокеев и директор департамента образования Татьяна Османкина.

То есть по масштабам увольнений старой команды за первый год работы Вадим Шувалов лихо обошел Дмитрия Попова версии 2010-2011 годов. Вопрос в том, к чему все эти кадровые перемены ведут.

Много шума и ничего

Зачистка, которая в течение года происходила в администрации, к сожалению, не привела к появлению в чиновничьей среде Сургута более ярких, харизматичных и компетентных руководителей на освободившихся местах. В большинстве случаев должности директоров/начальников/председателей заняли их заместители. Исключением стали замглавы: в их числе появился, например, выходец из Костромы Алексей Жердев (по слухам, компаньон сына Шувалова), замкнувший на себе гигантское количество полномочий и считающийся «серым кардиналом» городской администрации. Шатунова в конечном итоге (некоторое время его место занимал Алексей Усов) заменил еще один москвич, работник некоей столичной строительной фирмы Роман Меркулов. Вместо лучшего управленца старой сургутской администрации Владимира Базарова назначен главный инженер ГРЭС-1 Николай Кривцов.

И если в первые полгода никто не задавал новой команде каких-либо вопросов об их задумках в отношении города (в конце концов, первые три месяца после импровизированного избрания главы вся администрация пахала на большие парламентские выборы), то с начала 2017-го общественность уже с нетерпением ждала каких-то программных заявлений.

Наконец, к концу календарной зимы власть осторожно анонсировала проект масштабного прорыва в развитии городской среды. Общественность так же осторожно обрадовалась – все-таки тема передовая для всех мегаполисов, но ненадолго – после так называемого II Урбанистического форума Сургута стало понятно, что никакого большого проекта не будет – весь его смысл укладывается в косметическое благоустройство километра улицы Университетской. Даже такая благодатная тема с созданием цивилизованного пляжа в Сургуте (ничего проще с точки зрения исполнения и последующего самопиара в нашем городе не существует) в администрации двигалась крайне вяло.

Параллельно начали разгораться подозрения, вылившиеся в скандал с возможными планами приватизации сургутской коммуналки и оставшихся внятных муниципальных предприятий, что уже вызвало непонимание и подозрения у депутатского корпуса.

При этом Вадим Шувалов умело абстрагировался от скандалов в публичном поле, а в личных разговорах давал понять, что полностью доверяет своим кадрам. Сам он в это время демонстрировал классическую активность: разрезал ленточки, встречался с губернатором, иногда снимал детей с гаражей и сносил ларьки с остановками. Яркое и активное вмешательство главы в неприятную ситуацию случилось лишь недавно – когда он отменил решение своего заместителя (впрочем, не им назначенного) Александра Пелевина об отмене льгот на оплату детских садов для многодетных семей.

Нереалити-шоу

Подводя черту под первым годом правления Вадима Шувалова, можно констатировать: администрация города не только не излечилась от изъянов «позднепоповского» периода, но и приобрела несколько новых негативных черт. Во-первых, «новая команда» чиновников по-прежнему не может полноценно называться командой. Хотя бы потому, что в городе до сих пор не сформулировано хотя бы направление движения, какие-то принципы развития, которыми руководствуются первые лица и весь аппарат.

Во-вторых, в условиях этой дезориентации падает качество управления городом. Чиновники занимаются своими делами, кто во что горазд. Для создания жалкого подобия пляжа администрации требуется безумное напряжение сил. Кванториум – уже практически неисполнимая мечта. Несчастный 50-метровый бассейн не может достроиться уже почти год. Ларьки сносятся по одному в неделю (вырастают – по три за тот же отрезок времени). Можно привести еще десятки крупных и мелких проблем, которые в нынешней администрации решать элементарно некому – никому это просто не надо. В таких условиях, кстати, рано или поздно начнется отработка бизнес-интересов отдельных чиновников, нужно просто дождаться, пока они освоятся.

И, третье, глава со своими подчиненными находятся в какой-то собственной медиа-реальности, куда пускают только тщательно отфильтрованную информацию. До них невозможно достучаться с реальными системными проблемами – что будет с нашим городом после нефти (или в том случае, если руководство Сургутнефтегаза переберется в Москву)? Как мы будем наращивать доходы бюджета? Как мы собираемся выигрывать конкуренцию за человеческие ресурсы хотя бы с Тюменью, не говоря уж о каком-нибудь Екатеринбурге или двух столицах? Да как мы, в конце концов, хотя бы парковочную проблему в нашем городе решим? Все эти вопросы останутся без ответов.

Кому-то может показаться, что Вадима Николаевича просто вводят в заблуждение о ситуации в Сургуте. Ведь, как любят говорить наши чиновники, город живет: неплохие машины ездят по вполне сносным дорогам, трубы перекачивают все нужные жидкости, небо на землю не падает. Чего переживать?

Может, главу действительно обманывают. Но есть ощущение, что он все прекрасно понимает, но вот обманываться рад.