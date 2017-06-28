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Поток стали из Тюменской области в Югру и на Ямал увеличится

Завод «Электросталь Тюмени» планирует нарастить объемы производства металлопроката в полтора раза.

фото автора
фото автора

Завод «Электросталь Тюмени» (тюменский филиал уральского холдинга «УГМК-Сталь») заявил об увеличении объемов производства металлопроката к концу 2018 года до 550 тыс. тонн в год. Сегодня предприятие выпускает около 380 тонн готового продукта за тот же период.

Рост производства станет возможным благодаря реализации новых видов производства. «Мы постоянно осваиваем выпуск новых видов продукции, планомерно наращивая объемы производства и увеличивая ассортимент», - рассказывает директор тюменского филиала Сергей Глушков.

В настоящее время на заводе завершаются пусконаладочные работы на финишных линиях прокатного цеха, необходимых для производства проката с особо высокими требованиями к геометрической точности профиля. Строится комплекс термического обессоливания, который позволит повысить эффективность работы системы водооборота на заводе и тем самым снизить объем воды, забираемый из Туры.

Основной продукт предприятия – металлопрокат из низкоуглеродистых марок стали, которую производят из металлического лома. Продукцию завод реализует по всей России, но преимущественно на территории Тюменской, Свердловской и Челябинской областей, Пермского края, а также в Югре и ЯНАО, где прокат особенно востребован как в нефтегазодобывающей отрасли, так и в строительстве. «Со сбытом проблем никаких нет, - рассказывает руководитель, - в мае мы произвели 45 тыс. тонн проката — и склады уже пустые».

Новые проекты позволят увеличить и численность персонала завода. Если сегодня на «Электростали Тюмени» трудятся чуть более 1 тысячи человек, то к концу года планируется увеличить количество работников до 1 тыс. 115.

Напомним, завод «Электросталь Тюмени» стал первым (и на данный момент - единственным) металлургическим предприятием в Тюменской области. Строительство объекта началось еще в 2006 году, но первая сталь получена в июле 2013 года. Общий объем инвестиций в проект составил 22 млрд рублей, из которых около одного миллиарда – господдержка из федерального и регионального бюджетов.

Предприятие получило от правительства региона налоговые льготы на налог на прибыль и имущество. Несмотря на это завод входит в список крупных налогоплательщиков региона. Так, в 2016 году «Электросталь Тюмени» перечислила в бюджет Тюменской области 260 млн рублей. Еще 264 млн рублей планируется получить по итогам 2017-го. Ожидается, что льготы будут пролонгированы и на 2018 год, для того, чтобы завод быстрее вышел на проектную мощность. После этого отчисления в тюменскую областную казну будут идти уже в полном объеме.


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Сегодня в 13:44, просмотров: 119, комментариев: 1


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Комментарии:
Roks
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Сегодня в 16:24
Низкосортная сталь из металлолома .... чую, импортозамещение

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