Так уж принято — из года в год юные сургутяне устраиваются на временную работу в учреждение по работе с молодежью «Наше время». Уже почти 25 лет есть возможность официально, а у многих и в первый раз, осуществить трудовую деятельность в бригадах по благоустройству Сургута. С каждым летом желающих получить первую зарплату, почувствовать самостоятельность и независимость от родителей, а также познакомиться с трудовой сферой, растет.

— «Наше время» — это банк вакансий, хорошей дисциплины и определенного первого опыта, который моя дочь сможет получить. Только знаю, что в учреждении есть проблема с нехваткой рабочих мест подросткам. Если не получится в этот раз устроиться, очень расстроимся, — отмечает Константин Дамрин, отец.

Нетрудно догадаться, что спрос на трудовую занятость возник в связи с отсутствием возможности отправить ребенка или выбраться самим в отпуск.

— Конечно, если бы была возможность отправить сына к бабушке, мы бы не занимали тут место, а поскольку в этом году — без отпуска, решили не оставлять ребенка без дела. Саму очередь начали занимать аж с четырех утра. Приехали в семь и уже были 182-е по счету. Мне все говорили, что сюда проблематично попасть, — рассказывает Наталья Драгомирова, мама.

Процедура получения талона для трудового оформления простая и осуществляется в порядке живой очереди. Только почему-то стабильно, с периодичностью раз в месяц, в учреждение звонят возмущенные родители.

— Мы с сыном пришли трудоустраиваться впервые. В июне не получилось встать в очередь, пришли во второй раз. Как уже заметили — очень мало мест. Считаю, что Администрация города должна обратить внимание на эту ситуацию, ведь она не один год повторяется. Боюсь, что нам и многим другим не хватит места. В прошлом месяце было более 300 подростков, а талонов ровно двести. Куда эти подростки пойдут? Сами знаете...., — объясняет Гуля Нурбаева, мама.

В 2016 году учреждение «Наше время» ввело новые условия оплаты труда именно у несовершеннолетних, и зарплата стала зависеть напрямую от МРОТ. Соответственно, у подростков уровень заработной платы по сравнению с предыдущими годами существенно увеличился.

— Основная проблема стоит при трудоустройстве временной занятости именно в летний период. Она возникла три года назад. Когда идет каникулярное время, дети большим потоком хотят трудоустроиться, но, к сожалению, мест у нас не хватает. Потому что финансирование выделяется ежегодно в одном размере, а с каждым годом ребятвсе больше и больше, — рассказывает Ирина Кадирова, заместитель директора МАУ ПРСМ «Наше время».

Возможно, исход истории в следующем году и будет положительным, только как сейчас объяснить юным сургутянам, у которых уже был опыт работы и распланированы все средства на необходимые вещи, что они остались за бортом?

— Как-то я раздавала листовки у «частника», меня бросили и не заплатили деньги. Здесь же все честно. И мне очень важно трудоустроится на время каникул на работу, потому что занимаюсь в дорогостоящем спортивном зале. Хочется платить за тренировки самой, а не просить помощи у родителей, — отмечает Дарья Никерина.

— Очень хочется работать в «Наше время», потому что весь труд будет записан в трудовую книжку, учреждение не подставит и здесь все серьезно, по-взрослому. Я тут уже работала и знаю, что все будет хорошо: и новые друзья появятся, и новые знания о финансовой грамотности. Свою зарплату планирую потратить на подарок любимым родителям, — рассказывает Анастасия Гилязитдинова.

—«Наше время» — отличная возможность мне и подработать, чтобы накопить на определенные цели, и провести досуг рядом с друзьями. Свою зарплату планирую потратить на то, чтобы помочь родителям и не обременять их финансово. Не удивлюсь, если все деньги уйдут на продукты, глядя на такие высокие цены, — говорит Сергей Король.

В учреждении сейчас проводится работа по планированию бюджета на следующий год. В новых расходных обязательствах «Наше время» попросило увеличить количество рабочих мест. Руководство вместе с взволнованными родителями очень надеется, что вопрос решиться в положительную для них сторону.