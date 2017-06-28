Статья дня. ​Охрана России и поиски корня бед

Ситуация вокруг мессенджера Telegram развивается так, что решению о его блокировке в России удивляться не придется. Техническая сторона вопроса обсуждается широко, но интереснее понять логику власти и ее агентов в этом вопросе.

Складывается впечатление, что любое неконтролируемое общение граждан между собой уже воспринимается властями как угроза. Возможно, в очередном усилении бдительности виновата новая волна протестной активности, а может быть, дело в приближающихся президентских выборах. Но факт остается фактом: охранители все активнее ищут некий красный проводок, перерезав который, можно остановить взрыв бомбы. Похоже, в этот раз кому-то показалось, что главным каналом борьбы с режимом стал именно Telegram.

Впрочем, и безотносительно выборов истории о том, что «арабская весна» случилась благодаря твиттеру, а киевский майдан направлялся из фейсбука, считаются высокопоставленными чиновниками правдивыми и регулярно пересказываются ими публично. Наши охранители воспитаны на советской мифологии и все еще свято веруют, что место, где одни граждане могут что-то бесцензурно написать, а другие – прочитать, по известному выражению В. И. Ленина, превращается не только в коллективного пропагандиста и коллективного агитатора, но становится также и коллективным организатором. А организаторов наша власть боится сильнее, чем пропагандистов и агитаторов, поэтому, например, ей так неприятен Навальный, который не ограничился писанием бесконечных филиппик в интернете, а занялся организационной работой, причем успешно.

Идея о том, что кто-то в интернете или даже вне его может организовать изначально лояльных граждан на сопротивление власти, стыкуется с общей конспирологической логикой, согласно которой в нашей стране все на самом деле хорошо и население в массе своей довольно происходящим, однако существует горстка подкупленных из-за границы негодяев и только с их активностью связан любой рост недовольства. Рецепты спасения стабильности в такой логике вполне очевидны: надо выявить и нейтрализовать самих смутьянов, заблокировать инструменты, с помощью которых они делают свое черное дело, и проблем с протестными настроениями не станет. Поэтому все время идет поиск гипотетических тайных каналов, по которым злоумышленники обсуждают свои коварные планы, и периодически кто-то докладывает начальству, что корень всех бед найден: надо всего-то заблокировать еще один сайт или мессенджер, и жизнь сразу наладится.

То обстоятельство, что после блокировок и взятий под контроль очередных ресурсов ничего не налаживается, почему-то ничему не учит организаторов всей этой судорожной активности. Возможно, все дело в низовых исполнителях, которые давно поняли, что лично для них процесс гораздо полезнее результата – их поощряют за каждый случай проявления бдительности, а не за общий результат. Поэтому энтузиастов среди охранителей становится все больше, а борьба российского государства с интернет-сервисами – все бессмысленнее: запретить интернет как таковой невозможно по ряду объективных причин, а закрытие отдельных сервисов напоминает борьбу с мифической гидрой, у которой на месте каждой отрубленной головы вырастали две новые.

Реальность современного мира такова, что любые мессенджеры, социальные сети и СМИ сами по себе никак не могут быть ни причиной, ни движущей силой революции, как не могут ими быть иностранные агенты, общественные активисты, джинсы, жвачка и рок-музыка. Если в обществе есть неразрешимые в рамках существующей политической системы проблемы, то граждане так или иначе найдут повод пообщаться по поводу волнующих их тем, а если ситуация зайдет далеко, то и самоорганизоваться для борьбы имеющимися у них средствами, которых с каждым днем будет становиться только больше.

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