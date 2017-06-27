Глоток свежего воздуха

Семейный досуг — своего рода искусство. Как совместить взрослые и детские интересы? Как устроить по-настоящему полезное и нескучное мероприятие для всех и каждого? Куда пойти семьей в летний выходной, если вы (да, и такое бывает) не на даче?

Со всеми этими задачами уже третий год успешно справляется проект под названием «Арт-пикник». Созданный творческой группой «Прорубь» социально-культурный прецедент включает в себя как развлекательную программу, так и образовательные элементы.

Здесь горожанам предлагают не только набить желудок вкусной едой и послушать легкую музыку, но и научиться чему-то новому

Барабаны и асаны

Поиграйте на диджериду (уникальном австралийском народном инструменте), попробуйте себя в гончарном деле или возьмите урок у флориста — выбор за вами. Участвовать в мастер-классах может как родитель, так и ребенок.

На минувшем арт-пикнике сургутяне ударно потрудились под руководством школы «Всем по барабану».

Немало желающих нашлось и попрактиковаться в йоге с учителями студии Shanti: благо, никакие сложные асаны выполнять неподготовленных горожан не заставили, отметив, что сила в единстве духа. Ну и правильно дышать, конечно, забывать не стоит.

Кто-то учился кататься на лонгборде с известным инструктором Максом Соколовым,

кто-то творил броши из фетра с мастерами из культурного центра «Порт», кто-то делал снимки на память в многочисленных симпатичных фотозонах.

Также на арт-пикнике функционировала ярмарка хэндмэйд-продукции, где горожане могли купить украшения, картины и прочие приятности.

Кроме того, на мероприятии была презентована вторая часть самобытного проекта «Лес лис».

Все лучшее — детям

Для детей арт-пикник — настоящий источник радости. Их развлекали интерактивной программой, играми и конкурсами.

Музыка нас связала

Отдельного внимания заслуживает и музыкальная часть мероприятия, в которой отметились: сургутские звездочки Алена Поль

и Ростислав Доронин,

струнный квартет Quadro,

проект «И бегут ко мне деревья», группа The Living Stones,

DJ Antorio и хэдлайнер концерта — Kireill из Екатеринбурга. «Порадовали все музыканты арт-пикника, — делится посетитель Антон Сидтиков. — Очень приятно, что в Сургуте появились команды, которые на уровне играют и post-rock, и синти-поп, могут исполнить известные хиты альтернативной музыки даже на контрабасах и скрипках. Спасибо организаторам и музыкантам. Я всеми руками за следующий арт-пикник».

Продолжение следует?

Один из организаторов мероприятия Юрий Семенков уверен, что проект достоин продолжения.

«Все прошло на ура. И даже осадки, выпавшие в конце, ничуть не испортили арт-пикник! Мы, конечно, не прогадали с площадкой: крытый ангар был очень кстати, — рассказывает Юрий. — Программа в этом году была очень насыщенной по всем направлениям: и музыка, и мастер-классы, и театр, и детские площадки. Людей пришло ощутимо больше, что говорит о востребованности данного формата у сургутян».

По словам второго организатора опен-эира Татьяны Кургузовой, арт-пикник-2017 получился сложнее, чем она ожидала. Однако ни новая площадка (в прошлом году арт-пикник состоялся на территории Дома Фармана Салманова), ни погодные капризы не смогли сделать его хуже. «Он на сто процентов оправдал ожидания: люди получили удовольствие, благодарят, пишут положительные отзывы, значит, мы потрудились на славу», — подытоживает Татьяна и напоминает, что уже в конце июля сургутяне смогут посетить еще одно мероприятие на свежем воздухе — морской фестиваль.

Как бы то ни было, арт-пикник — тот вид досуга, которого действительно не хватало молодым сургутским семьям. Будем надеяться, что это явление всерьез и надолго укоренится в нашем городе. Арт-пикник — это глоток свежего воздуха.

Роман Хабибуллин: «Арт-пикник — мероприятие, на котором можно было познакомиться с сургутскими мастерами, увидеть, пощупать и даже купить их продукцию. Была живая музыка, детские театральные постановки, фуд-зона. На это мероприятие мы впервые вывели в свет нашего малыша Мишутку. Несмотря на погоду, которая иногда держала в напряжении (а вдруг все же пойдет дождь), семейное времяпрепровождение такого плана мне понравилось».

Евгения Елфимова: «Арт-пикник для меня — это красочное мероприятие. Я стараюсь каждый год его посещать. Арт-пикник — это оригинальные фотозоны, яркие краски не только лета, но и творчества, это вдохновение, которого так не хватает. Я жила в Петербурге и, конечно, там все более интересно с точки зрения мероприятий и их организации (например, нет прямой рекламы, она завуалирована и оригинально подана). Однако для сургутского уровня это очень хорошее мероприятие. Особенно мне нравится Юрий Семенков и арт-группа «Прорубь» с их причудливыми экспонатами из фанеры, фотозонами идеями. Хотелось бы привнести еще больше новых интересных участников, чтобы мероприятие было еще более масштабным».