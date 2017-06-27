​Детям — не игрушки

Каждая выставка Сургутского Художественного музея — это поток ярких эмоций и вдохновения. В преддверии Дня защиты детей музей презентовал выставку международного проекта «Кукляндия. Авторская кукла». Экспозиция объединила работы 50 работ 20 художников-кукольников из Финляндии, Санкт-Петербурга, Тюмени, Перми, Екатеринбурга,Камышлова, Сургута и Лянтора.

«Главная цель нашей выставки заключается в том, чтобы показать: авторская кукла — уникальное произведение искусства, созданное для коллекционирования и художественного созерцания, но никак не для игры», — рассказывает пресс-секретарь СХМ Антон Ситдиков.

Действительно, каждая кукла на выставке — тончайшей ручной работы. Экспонаты здесь очень хрупкие и не созданы для игрового досуга. Сегодня авторская художественная кукла — один из серьезных видов искусства, доказавший, что это не просто увлечение, а сложная профессия, в которой трудятся настоящие мастера своего дела. Качество исполнения кукол поражает: только посмотрите на филигранную проработку мельчайших деталей! Искусные художники проработали в своих творениях абсолютно все — вплоть до хрустальной слезинки или ямочки на подбородкеКаждый кукольник вложил в свое творение особый смысл.

Сургут развивается, не стоит на месте и его культурная жизнь.

Проект «Кукляндия» — уже своего рода бренд. Эта выставка — художественное лицо нашего города

Кроме того, кукольные экспозиции настолько универсальны, приятны и понятны, что любой человек сможет найти здесь то, что придется по душе именно ему.

стати: Самая дорогая кукла в мире — «Птицелов» швейцарца Кристиана Байла. Цена работы составляет 6, 25 млн долларов.