Прощай, ларёк: на Республики снесли очередной обшарпанный остановочный павильон

Глава города Вадим Шувалов совсем недавно написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте»: «Остановки в Сургуте — второй по частоте вопрос после дворовых дорог. Вопрос этот сейчас активно обсуждается в городской Думе и уже выделены деньги на строительство 18 остановок. При этом остановки будут с очень нужной в наших краях функцией отопления».

«НГ» стал свидетелем того, как сегодня распрощались с еще одним остановочным ларьком на улице Республики.