До конца лета доллар может подорожать до 61-62 руб

Российский рынок на прошлой неделе перестал падать и индексы неспешно развернулись в зеленую зону. Насколько устойчивым будет этот рост, что будет с рублем в июле-августе и на какие акции разумно обратить внимание?

Торги на этой неделе начались позитивно на фоне немного отскочивших цен на нефть, которые «зацепились» за уровень $46 за баррель. Разрядило обстановку еще и то, что в США процесс принятия законопроекта, расширяющего санкции против России, столкнулся с некоторыми препятствиями. Попав после одобрения в Сенате в Палату Представителей, вместо внесения на голосование он был передан на рассмотрение в комитеты. Таким образом, тема новых американских санкций на время отошла на второй план.

В свою очередь, европейские лидеры на прошлой неделе договорились продлить санкций против России еще на полгода, что, впрочем, не вызвало особой реакции. Инвесторы все больше склоняются к мнению, что отсутствие единодушия в ЕС по вопросам санкций могут постепенно сделать отношения Европы с Россией более прагматичными, а значит привести к смягчению ограничительных мер.

Ближайшее техническое сопротивление по ММВБ расположено на 1890-1900 пунктах. При стабильном внешнем фоне рынок может добраться до этих отметок в ближайшие дни.

Краткосрочно рубль может укрепиться до 58-58,5 за доллар – здесь сказывается и отскок в нефти, и слабые макроданные из США, ослабившие американскую валюту. Однако, в целом тренд на ослабление рубля, по нашему мнению, будет продолжен.

Очевидно, что текущий отскок в нефти – это не капитальный разворот. После решения ОПЕК о сокращении добычи новых драйверов для роста сырья фактически нет, и все больше – «анти-драйверов». Так, число буровых установок в США продолжает упорно расти, это усиливает риски для восстановления баланса нефтяного рынка, также отмечен спад спроса на нефть в Азии. При текущих ценах на энергоносители борьба между «быками» и «медведями» ожидается острой, что повысит волатильность на этой неделе и рубль, конечно, не останется в стороне.

С нашей точки зрения, рубль по-прежнему переоценен относительно нефти и его справедливая стоимость – ближе к 62-64 руб. за доллар (таким мы видим его к концу года). В июле-августе доллар может подорожать примерно до 61-62 руб., что также связано с сезонными факторами – летом обычно ухудшается платежный баланс России. Что касается предстоящей недели, то пара рубль-доллар вряд ли покинет зону 58-60.

Лучше ориентироваться на те акции, которые с одной стороны, достаточно сильно просели, а с другой, остаются привлекательными с фундаментальной точки зрения. В этом плане выбор на нашем рынке невелик, выделяются следующие акции: Сбербанк, Лукойл, Мосбиржа, Роснефть, ГМК Норильский никель. Кроме того, из ликвидных инструментов можно обратить внимание и на более рисковые инструменты, которые также имеют шансы на спекулятивный отскок на фоне перепроданности – это Газпром, ФСК ЕЭС.

Принимая решение об инвестициях, помните, что даже самый надежный прогноз может быть «убит» форс-мажором в условиях экономической и геополитической нестабильности. Поэтому я рекомендую инвестировать в диверсифицированный портфель, где сбалансированно представлены разные классы активов.

Конкретные шаги лучше всего предпринимать в соответствии с ПФП – Персональным финансовым планом, составленным профессиональным советником. Такой план учитывает максимум параметров – исходные возможности, финансовые цели с желаемым сроком выполнения, риск-профиль инвестора и др. Самое главное – грамотно составленный персональный план содержит четкий набор рекомендаций, следуя которым можно в желаемый срок достичь поставленной финансовой цели.