В Тюмени начали производить твердые сыры южноитальянских сортов

Производство твердых южноитальянских сортов удалось наладить в Тюмени на частной сыроварне «Ингала». По словам технолога предприятия Ильи Измайлова, сорта Апеннинского полуострова лучше всего подходят для сибирских гурманов.

Сегодня в ассортиментной линейке сыроварни около 30 сортов — как твердых, выдержанных (качотта, качокавалло, проволоне), так и мягких, «молодых» (моцарелла, халуми, проволо, чечил, скаморца). "Когда потребитель только знакомится с нашей продукцией, он выбирает пикантные сорта, потому что соскучился по хорошему крепкому вкусу. Затем в процессе нашего сотрудничества люди часто переходят на молодые сыры, которые созревают 3–5 дней — это становится основной корзиной нашего потребителя. А пикантный сыр периодически покупается, чтобы подкрасить эту корзину", - рассказывает Илья об особенностях потребления своей продукции.

«Мы взяли на себя своеобразную миссию заполнить освободившуюся нишу на рынке качественного сыра, и по мере возможностей выполняем ее», - рассказывает Илья о собственной стратегии импортозамещения. Сыроварня производит около тонны сыра в месяц, могли бы и больше — но столкнулись с проблемой качества молока. По словам технолога, в России сыропригодное молоко не производится совсем. «Мы работаем пока только с одним хозяйством, перерабатываем около 300 литров молока в сутки, и то молоко далеко не идеальное», - сетует он.

Так, например, чтобы приготовить пармезан, эмменталер и гриер, которые вызревают от двух лет — молоко должно быть практически стерильным. В России такого пока нет, в «Ингале» самый выдержанный сыр — восьмимесячный. Но тюменские энтузиасты не сдаются и продолжают поиски — планы по заполнению рынка у них грандиозные.

Купить тюменский сыр пока можно на сельхозрынке «Михайловский» или в группе сыроварни «Всконтакте». А вот зайти в торговые сети Илья даже не планирует. «Общемировая тенденция: растет производство продуктов, которые дольше хранятся и ниже по себестоимости. В той же Италии производителям натурального сыра все тяжелее. Но если в крупном маркете где-нибудь в Риме, например, все равно будет полка с натуральными сырами, то у нас таким производителям в сети не пробиться», - говорит он.

Отметим, что в Тюменской области в последние годы отмечается бум сыроварения. За производство продукта, дефицит которого, после введения антисанкций, ощутили наши соотечественники, взялись не только одиночки-энтузиасты, но и крупные компании. Так, на предприятии «Тюменьмолоко» вы 2016 году была реализована инвестпрограмма «Тюменские сыры». Теперь компания выпускает такие излюбленные сорта как: «Российский», «Костромской», «Голландский», «Пошехонский» и «Моцарелла».

В целом, по данным Тюменьстата, в 2016 году производство сыров в регионе (без автономных округов) выросло на 24,2%.