И зал засверкал

«Есть множество техник: акварель по сухому, по мокрому, графика, батик, витраж, а мне хотелось найти что-то новое, что-то свое…» — рассказывает член творческого союза профессиональных художников, друг и партнер Сургутского художественного музея Валентина Паренько.

«Что-то новое» жители Сургута могут увидеть на выставке декоративных полотен «Бисерная элегия». Созданная Валентиной Паренько техника представляет собой мозаику из бисера.

Мы привыкли видеть работы, на которых каждая бисеринка пришивается к полотну, в данной технике бисер не пришивают, а наклеивают.

Сначала художник рисует простым карандашом на картоне свою задумку, а после ряд за рядом выкладывает на смазанную клеем поверхность круглые бисеринки разного размера, которые часто норовят лечь на основу дырочкой кверху, а не так, как положено.

Цифра: 60 дней — примерно столько времени уходит на создание одной картины из бисера

«Это очень кропотливая работа, — делится Валентина Яковлевна. — Бывает, вечером выложишь несколько рядов бисера, ляжешь спать, а на утро они все перевернулись и всю работу приходится начинать с нуля».

Валентина Паренько именует себя пейзажистом, но художник не ограничивается одними лишь этюдами: на выставке есть и натюрморты. Уникальность этих картин заключается в том, что бисер имеет глянцевую поверхность с высокой степенью светового отражения, благодаря чему создаются удивительные эффекты игры цвета.

На некоторых работах бисер так сильно мерцает, что может сложиться впечатление, будто перед нами картины из драгоценных камней. Смотрители музея, следящие за порядком в залах галереи, признаются, что многие гости изъявляют желание потрогать картины. Особенно дети так и тянут свои пальчики к мерцающим стеклышкам. Увы, это запрещено, ведь бисер может отклеиться и картина будет испорчена.

Выставка проходит на в Сургутском художественном музее, на третьем этаже Музейного центра с 7 июня и продлится до 27 августа. Поэтому, всех, кто еще не успел получить эстетическое наслаждение от просмотра картин из бисера, Художественный ждет у себя.

Напоминаем, что двери Музея открыты со среды по воскресенье с 10:00 до 17:00 и в четверг с 12:00 и до 19:00.

Кстати: Новаторство в творчестве и высокое мастерство сургутского художника Валентины Яковлевны по достоинству оценили не только в родном городе и в выставочных центрах России, но и за границей. Работы, выполненные в различных техниках, красовались на экспозициях во Франции, Германии и неоднократно в Венгрии.