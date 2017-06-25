В Сахаровском центре в Москве 23 июня прошла акция АНТИСТАЛИН. В рамках большого разговора политолог, доцент кафедры государственного управления Института общественных наук Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Екатерина Шульман рассказала, почему проект по повышению популярности Сталина среди россиян — это продуманный план госпропаганды, имеющий четкие цели и задачи. Какие именно — смотрите в видео.
Видео дня. Екатерина Шульман: «Навязанная любовь: Зачем госпропаганда рисует рейтинг Сталину»
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