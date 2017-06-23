В Тюменской области появится парк мельниц. Аналогов в мире нет

В Ялуторовске (75 км от Тюмени) в среднесрочной перспективе появится историко-архитектурный парк «Мельницы земли Ялуторовской». По заверению главы администрации города Вячеслава Смелика, этот проект не имеет аналогов в мире.

Будущий парк развернется на территории в 6 га, где планируется разместить 10–20 мельниц, когда-либо существовавших на Тюменской земле. При этом часть мельниц может быть переоборудована под гостиницы, пекарни, кафе, закусочные, рестораны, музейно-выставочные объекты, амбары, навесы, офисные здания, сувенирные и продуктовые магазины, интерактивный объект для обучения посетителей мельничному хозяйству, прочие ремесленные мастерские и др.

Также планируется создание историко-производственного комплекса «Паровая мельница купчихи Гусевой», от которого к парку предполагается проложить стилизованный фрагмент железнодорожной ветки с вагоном, до р. Тобола сделать дорогу с повозками. На берегу Тобола планируется воспроизведение фрагмента пристани с пароходом начала XIX века с кафе и экспозицией, рассказывающей о сибирском судоходстве.

Интересно, что здание мельницы, основанной купчихой Гусевой, - это действующий памятник истории и архитектуры, в котором сегодня расположено сельхозпредприятие «Юнигрейн».

В рамках реализации областной программы развития внутреннего и въездного туризма до 2020 года, в Ялуторовске намечено строительство и других объектов туристической инфраструктуры. Так, уже ведется работа по созданию «Купеческого квартала». Он будет включать дом-музей Саввы Мамонтова, расположенный по ул. Первомайская, 60. Именно здесь родился знаменитый меценат. Запланирована реконструкция парка «Роща декабристов». Проект предполагает формирование рекреационной зоны и туристического комплекса на базе памятника природы регионального значения. Не исключают появление в городе и термального парка.

Напомним, история Ялуторовска как туристического центра Тюменской области началась в 1927 году с Музея декабристов, открытым в доме Матвея Муравьева-Апостола, отбывавшего ссылку в сибирском городке вместе с восемью своими собратьями по политическому движению. Ежегодно принимает (по данным на начало 2016 года) более 60 тыс. туристов и экскурсантов. По словам властей, это второй результат среди муниципалитетов Тюменской области после Тобольска (не считая областного центра).

Напомним, история Ялуторовска как туристического центра Тюменской области началась в 1927 году с Музея декабристов, открытым в доме Матвея Муравьева-Апостола, отбывавшего ссылку в сибирском городке вместе с восемью своими собратьями по политическому движению. Ежегодно принимает (по данным на начало 2016 года) более 60 тыс. туристов и экскурсантов. По словам властей, это второй результат среди муниципалитетов Тюменской области после Тобольска (не считая областного центра).

При этом драйвером роста турпотока в Ялуторовск в последние годы стал событийный туризм. Только с этой целью в прошлом году здесь побывало 38 тыс. человек. Осенью 2016 года город был представлен на всероссийском конкурсе на лучшее событийное мероприятие, в результате которого шесть ялуторовских проектов вошли в Национальный календарь событий на 2017 год: «Декабристские вечера», «Сибирская Масленица», «Августовские спасы», «Берендеево царство», «Квасной пир -– на весь мир», «Мамонтовский фестиваль».