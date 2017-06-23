16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  59,6564   EUR  66,6780  

В Тюменской области появится парк мельниц. Аналогов в мире нет

фото redigo.ru
фото redigo.ru

В Ялуторовске (75 км от Тюмени) в среднесрочной перспективе появится историко-архитектурный парк «Мельницы земли Ялуторовской». По заверению главы администрации города Вячеслава Смелика, этот проект не имеет аналогов в мире.

Будущий парк развернется на территории в 6 га, где планируется разместить 10–20 мельниц, когда-либо существовавших на Тюменской земле. При этом часть мельниц может быть переоборудована под гостиницы, пекарни, кафе, закусочные, рестораны, музейно-выставочные объекты, амбары, навесы, офисные здания, сувенирные и продуктовые магазины, интерактивный объект для обучения посетителей мельничному хозяйству, прочие ремесленные мастерские и др.

Также планируется создание историко-производственного комплекса «Паровая мельница купчихи Гусевой», от которого к парку предполагается проложить стилизованный фрагмент железнодорожной ветки с вагоном, до р. Тобола сделать дорогу с повозками. На берегу Тобола планируется воспроизведение фрагмента пристани с пароходом начала XIX века с кафе и экспозицией, рассказывающей о сибирском судоходстве.

Интересно, что здание мельницы, основанной купчихой Гусевой, - это действующий памятник истории и архитектуры, в котором сегодня расположено сельхозпредприятие «Юнигрейн».

В рамках реализации областной программы развития внутреннего и въездного туризма до 2020 года, в Ялуторовске намечено строительство и других объектов туристической инфраструктуры. Так, уже ведется работа по созданию «Купеческого квартала». Он будет включать дом-музей Саввы Мамонтова, расположенный по ул. Первомайская, 60. Именно здесь родился знаменитый меценат. Запланирована реконструкция парка «Роща декабристов». Проект предполагает формирование рекреационной зоны и туристического комплекса на базе памятника природы регионального значения. Не исключают появление в городе и термального парка.

Напомним, история Ялуторовска как туристического центра Тюменской области началась в 1927 году с Музея декабристов, открытым в доме Матвея Муравьева-Апостола, отбывавшего ссылку в сибирском городке вместе с восемью своими собратьями по политическому движению. Ежегодно принимает (по данным на начало 2016 года) более 60 тыс. туристов и экскурсантов. По словам властей, это второй результат среди муниципалитетов Тюменской области после Тобольска (не считая областного центра).

Напомним, история Ялуторовска как туристического центра Тюменской области началась в 1927 году с Музея декабристов, открытым в доме Матвея Муравьева-Апостола, отбывавшего ссылку в сибирском городке вместе с восемью своими собратьями по политическому движению. Ежегодно принимает (по данным на начало 2016 года) более 60 тыс. туристов и экскурсантов. По словам властей, это второй результат среди муниципалитетов Тюменской области после Тобольска (не считая областного центра).

При этом драйвером роста турпотока в Ялуторовск в последние годы стал событийный туризм. Только с этой целью в прошлом году здесь побывало 38 тыс. человек. Осенью 2016 года город был представлен на всероссийском конкурсе на лучшее событийное мероприятие, в результате которого шесть ялуторовских проектов вошли в Национальный календарь событий на 2017 год: «Декабристские вечера», «Сибирская Масленица», «Августовские спасы», «Берендеево царство», «Квасной пир -– на весь мир», «Мамонтовский фестиваль».


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 16:12, просмотров: 72, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

В Тюменской области появится парк мельниц. Аналогов в мире нет

В Тюменской области появится парк мельниц. Аналогов в мире нет
Никита Шаганенко Сегодня в 16:12
71 0
Это исторический момент: на площадке ЗСК состоялась встреча четырёх директоров

Это исторический момент: на площадке ЗСК состоялась встреча четырёх директоров
Андрей Родионов Сегодня в 12:55
230 1
«Это был ещё какой сюрприз для президента!»

«Это был ещё какой сюрприз для президента!»
Нефтеюганский школьник рассказал «Новому Городу», как попал на прямую линию с Владимиром Путиным
Аня Кюнепрак Сегодня в 12:49
313 0
Бедная Айза. Читательница siapress.ru стала свидетельницей того, как собаку выкинули в окно третьего этажа

Бедная Айза. Читательница siapress.ru стала свидетельницей того, как собаку выкинули в окно третьего этажа
Какова судьба несчастного животного и как часто подобное происходит в нашем городе?
Владлена Сурова Сегодня в 11:33
354 1
«Кто, если не Путин?» И действительно, кто? // ИНФОГРАФИКА

«Кто, если не Путин?» И действительно, кто? // ИНФОГРАФИКА
За кого готова голосовать аудитория СИА-ПРЕСС, даже если выборы вдруг будут без Путина.
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 11:06
269 1
Статья дня.«Любителям Сталина. Что думать?»

Статья дня.«Любителям Сталина. Что думать?»
Прежние знали о Сталине больше нынешних. Успели хлебнуть. Не успели забыть погубленных напрасно. Знали войну, а не про войну. Видели больше окопов, чем парадов. А нынешние видят лишь парады.
Александр Минкин, «Московский комсомолец» 22 июня в 19:18
566 4
Фото дня. Возложение цветов к могиле Неизвестного солдата в Москве было омрачено дождем

Фото дня. Возложение цветов к могиле Неизвестного солдата в Москве было омрачено дождем
Редакция СИА-ПРЕСС 22 июня в 19:03
525 2
​Вадиму Николаевичу Шувалову

​Вадиму Николаевичу Шувалову
Настоящий лидер, а надеюсь, что вы именно такой, умеет исправлять свои ошибки. Во имя будущего города предлагаю вам принять решение вернуть Татьяну Николаевну в городскую администрацию.
Атанас Атанасов, председатель Сургутского Болгарского землячества 22 июня в 14:35
1315 5
Дмитрий Смит: «Мы смогли доказать, что киберспорт – это серьезно, и он не идет во вред здоровью нации»

Дмитрий Смит: «Мы смогли доказать, что киберспорт – это серьезно, и он не идет во вред здоровью нации»
Президент Федерации компьютерного спорта России — о популярности этого явления в стране, отличиях игроков и спортсменов, а также популярных мифах о компьютерных играх
Ася Хафизова 22 июня в 11:47
395 0
​Авиакомпания UTair объяснила, что случилось с самолетом, совершившим аварийную посадку в Тюмени

​Авиакомпания UTair объяснила, что случилось с самолетом, совершившим аварийную посадку в Тюмени
Это была ложная тревога, но меры безопасности все же применили
Редакция СИА-ПРЕСС 21 июня в 15:14
946 0
Ветеран администрации Ирина Сердюкова – Вадиму Шувалову: «Бережнее относитесь к специалистам»

Ветеран администрации Ирина Сердюкова – Вадиму Шувалову: «Бережнее относитесь к специалистам»
Лилия Сулейманова 21 июня в 14:35
1936 12
Американский инвестор открыл в Тюмени новое нефтесервисное производство

Американский инвестор открыл в Тюмени новое нефтесервисное производство
Никита Шаганенко 20 июня в 15:56
940 1
​«Урал промышленный – Урал полярный»: панацея или иллюзия?

​«Урал промышленный – Урал полярный»: панацея или иллюзия?
Лет 10-15 назад он – самый обсуждаемый и самой перспективный проект буквально на всех этажах власти и бизнеса. И при этом о грандиозной затее начала ХХI века на удивление мало знают люди, от власти далекие.
Атанас Атанасов, председатель Сургутского Болгарского землячества 20 июня в 14:18
693 2
Как поймать побольше людей и денег в свои социальные сети — расскажет легендарный бизнес-тренер Дамир Халилов

Как поймать побольше людей и денег в свои социальные сети — расскажет легендарный бизнес-тренер Дамир Халилов
Чтобы пробиться к своему клиенту и попасть ему на глаза, рекламодатели должны выйти в интернет-пространство, иначе это сделают более предприимчивые конкуренты. Выбора нет.
Редакция СИА-ПРЕСС 20 июня в 12:12
668 0
Разворот на рынке начнется с середины июля

Разворот на рынке начнется с середины июля
Новости из мира экономики и финансов
Александр Игнатов, финансовый советник Сургутского филиала БКС Премьер 20 июня в 11:13
814 0
Погода «не даст»//ВИДЕО

Погода «не даст»//ВИДЕО
Администрация ответила на вопрос сургутянина об эффективности засыпки ям на дорогах асфальтовой крошкой
Лилия Сулейманова 20 июня в 10:29
761 0
Больше мнений
Сетевое издание
© ООО «Северпечать», 2016.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон: +7 (3462) 44-23-23

Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика