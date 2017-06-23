Совсем обнаглели

Однажды, кто-то догадался выложить пост о сборе средств человеку, не имеющему угрозы жизни, сорвал «куш», и эту тенденцию подхватили и другие сердобольные люди. Сейчас вполне спокойно, не думая о том, а правильна ли такая публикация, из горожан вытягивают «слезливыми» историями легкие деньги для тех, кто, по моему мнению, их не достоин.

Примеры даже не нужно вспоминать, вот последние на моей памяти, которые меня, мягко говоря, удивили.

Первая – сбор средств на оплату услуг адвоката для сургутянина Романа Калашникова, которого поймали на Бали с тремя килограммами наркотиков. Его еще в декабре задержали в аэропорту с 27 упаковками зубной пасты, в которых, как выяснилось, и были спрятаны запрещенные вещества. Друзья парня начали сбор средств, чтобы оплатить услуги защитника в суде. При этом аргументы для расщедривания земляков менялись несколько раз: сначала упор делался на то, что молодой человек – добрый, воспитанный, и вообще «белый и пушистый». Затем промелькнула информация, что Романа подставили, и он вообще не был в курсе, что вместо 27 упаковок пасты везет наркоту и главная его проблема – доверчивость. Затем выяснилось, что когда-то он уже страдал от наркозависимости. В общем, не понятно чему верить, одна история жалобнее другой. Насколько мне известно, нужную сумму не собрали, но, тем не менее, чуть более 200 тысяч «наскребли». А совсем недавно выяснилось, что этот преступник открыл свой ресторан на Бали и, по-моему, абсолютно не переживает из-за того, что натворил.

Затем я натолкнулась на группу, собирающую средства для Екатерины – выпускницы детдома. Она живет в своей квартире, воспитывает маленькую дочь, ее старшая дочь-инвалид живет в Урае, в доме ребенка, так как ухаживать, лечить и содержать ее мать не в состоянии. Как сообщается в группе помощи, за содержание старшей девочки «Катя должна платить алименты в размере восьми тысяч ежемесячно. Сумма долга 69 тысяч, плюс штраф за неуплату 20 тысяч. Единственный доход Екатерины - это пособие на младшую дочь – восемь тысяч. Долг по квартплате 100 тысяч рублей»Там же говорится, что из детского пособия сургутянка платит тысячу за квартплату и тысячу старшей дочке, а выжить ей помогает Центр поддержки материнства при храме Георгия Победоносца и помощь неравнодушных людей.

Куратор сбора - психолог, волонтер благотворительного фонда «Жизнь - священный дар» и по-совместительству крестная младшей девочки. На 8 июня, согласно информации из группы, оплачена часть долга по квартплате в размере 70 тысяч рублей, осталось еще 39 тысяч. Долг по алиментам и штраф уже погашены, за исключением июньского платежа.

Эта ситуация для меня вообще не понятна – адекватной и вполне психически здоровой девочке собирают деньги на оплату ее долговАргумент помощников прост – она выросла в «тепличных» условиях детдома. Но давайте не забывать, что тепличная девочка – это одна из сотен ей подобных. Она родила двух детей, возможно, попав под влияние противников абортов, понадеявшись на отца детей (или отцов, не знаю) или по иным причинам. В такой как у нее ситуации, я уверена, много таких же выпускников детдома, у которых тоже есть долги по ЖКУ, долги по кредитам, и нежелание (или неумение) решать свои проблемы. Но им, почему-то, никто денег не собирает, прикрывая легкий путь решения финпроблем их неприспособленностью к жизни. Хотя корень зла прост и очевиден, о нем говорят уже давно – детдомовцы, в большинстве своем, привыкли, что за них думают. И крутиться-вертеться они начинают, лишь осознавая, что на помощь к ним никто не придет. А иначе, зачем включать голову, если за тебя все сделают добрые люди? Может, если бы Кате обрубили свет за неуплату КУ, или впаяли административку, она бы начала решать свои проблемы, на работу пошла бы? Как она будет жить дальше? Или кураторы так и продолжат «вымаливать» деньги у сердобольных сургутян на ее ежемесячные траты пожизненно?

Да, кто-то скажет: «Тебя никто не заставляет переводить деньги этим людям». И так оно и есть, но мне обидно, что немалые суммы уходят не на помощь, допустим, больным детям или взрослым, не на улучшение жизни немощных стариков (таких как баба Тома), а вполне себе здоровым лбам, у которых есть такие вот, не побоюсь сказать, обнаглевшие сторонники. Ну, собирайте вы деньги по знакомым-друзьям, занимайте, устраивайтесь на вторую работу, берите кредиты, зачем же давить на жалость сургутян, причем частенько искажая факты и приукрашивая свои истории?