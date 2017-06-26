С алкоголем у аудитории siapress.ru никаких проблем нет // ИНФОГРАФИКА

После громкого заявления инициативы о выносе всех торговых точек, продающих алкоголь, за пределы жилых районов во всех городах Югры, мы решили опросить наших читателей на тему их отношения к спиртному. Правда, наши опросы тут же вызвали ажиотаж среди активистов-трезвенников, которые незамедлительно дали объявления в социальных сетях, поэтому результаты опросов оказались необъективными и накрученными.

Такие объявления появились сразу в нескольких группах, каждая из которых насчитывала многие тысячи членов. Удивительно, что на накрутку отправились всего несколько сотен из них.

Тем не менее, зная о накрученных голосах, все равно можно делать определенные выводы об отношении постоянной голосующей аудитории siapress.ru к алкоголю, и отношение это вполне ровное и не фанатичное.

Здесь видно, что большая часть ненакрученной аудитории опроса либо употребляет немного алкоголя, либо стала употреблять еще меньше. Менее трети респондентов увеличили потребление спиртного либо пьют, по их мнению, довольно много.

Ответ на этот вопрос демонстрирует, что наши читатели предпочитают выпивать не очень много, и при этом не напиваться. Менее четверти из тех, кто не выбрал вариант «не пью», признается в том, что напивается редко либо постоянно.

Почти треть наших честно отвечающих на вопросы читателей покупают алкоголь всего несколько раз в год. Чуть больше четверти — несколько раз в месяц, и остальные (порядка трети) заходят за спиртным в магазин с довольно высокой периодичностью — несколько раз в неделю или каждый день.

Видимо, этот вопрос поставил большую часть активистов-трезвенников в тупик, поэтому в нем накруток почти не было — количество участников опроса всего на сто человек больше, чем обычно. Как выяснилось, популярность употребления алкоголя в точках общепита среди нашей аудитории довольно низко — всего 8,8 процента (с поправкой на некоторую накрутку), зато самый популярный вариант — дома в компании друзей или с семьей — более четверти опрошенных.

Цифры, которые вызывают недоумение — это популярность ответов «на работе в одиночку» (15,9 процента) и «дома в одиночку» (11,6 процента).

В целом можно прийти к выводу, что каких-то проблем с алкоголем и с его продажей аудитория siapress.ru не видит. Она не считает употребление спиртного (которое, безусловно, вредит здоровью) чем-то ужасным и не злоупотребляет, что самое главное.