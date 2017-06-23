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Это исторический момент: на площадке ЗСК состоялась встреча четырёх директоров

Фото предоставлено пресс-службой ЗСК
Фото предоставлено пресс-службой ЗСК

Впервые в истории Завода по стабилизации конденсата им. В. С. Черномырдина с журналистами встретились практически все руководители крупнейшего производства региона. Четыре директора одного предприятия, которые собрались вместе, — это действительно событие. В непринужденной обстановке с представителями СМИ общались Хамит Ясавеев — первый директор Сургутского ЗСК, его преемник Юрий Протасов, последующий директор Петр Воронин (в настоящее время — заместитель генерального директора ООО «Газпром переработка») и нынешний руководитель Андрей Дорощук.

За 33 года под руководством этих прославленных газовиков был сделан и продолжает делаться масштабный объем работы по наращиванию производственных мощностей, производству высококачественной товарной продукции, обеспечению бесперебойной работы системы газоснабжения России. Именно под их началом коллектив предприятия сделал все, чтобы вывести Югру из категории сырьевых придатков в регион, самостоятельно закрывающий свои потребности в моторном топливе.

«Топливный вариант или нефтехимия?»

Первый руководитель Сургутского ЗСК Хамит Ясавеев заложил фундамент сегодняшнего предприятия, под его руководством были построены все основные производственные мощности. Хамит Нурмухаметович руководил предприятием в лихие 90-е — с 1987 по 1998 г. Время, которое было, пожалуй, даже потруднее сегодняшнего.

«Магазины тогда были пустыми. На предприятиях Сургута по несколько месяцев начали задерживать зарплату. К сожалению, мы не стали исключением. Но нашли выход: придумали свои деньги, которые народ потом прозвал «ясавейки». На них обменивались продукты питания из совхоза «Сайгатино»: мясо, овощи», — вспоминал первый директор Сургутского ЗСК. Позже, когда ситуация с платежами стабилизировалась, Хамит Ясавеев продолжал социальную политику в соответствии со своими личными принципами, а именно: ставить во главу угла просто человека, работягу. Обычному работнику можно было, к примеру, получить беспроцентную ссуду на покупку квартиры. И не только для себя, но и для родственников, которые оказались в непростой ситуации — к примеру, жили в Грозном в период военных действий. Первый директор соблюдал и финансовую справедливость: при Ясавееве оклад уборщицы был 100 руб­лей, а директора — 350.

«Я до сих пор считаю, что не должно быть огромных разбегов в зарплате, особенно так, как сейчас в стране происходит. Сотрудник получает 50 тысяч рублей в месяц, а его руководитель — миллион. Это в корне неправильно», — убежден принципиальный Хамит Нурмухаметович.

В период руководства Хамита Ясавеева на заводе были запущены установки по стабилизации конденсата, производству моторных топлив, опытно-промышленная установка «Петрофак», сливо-наливные эстакады, объекты энергообеспечения и отгрузки готовой продукции. Началось строительство комплекса по облагораживанию моторных топлив.

«У нас была дилемма — идти в нефтехимию или развивать завод по топливному варианту, обеспечивая регион автобензинами и дизельным топливом. Мы выбрали второе, хотя заниматься неф­техимией было бы интереснее», — рассказывал Хамит Ясавеев.

Авиакеросин и Евро-5

В 1998 году Хамита Ясавеева на посту сменил Юрий Протасов. На заводе он с основания — с мая 1984 года. Принят начальником группы, позже вступил в должность начальника отдела технического надзора. Затем Протасов возглавил направление по перспективному развитию и сбыту: десять лет назад предприятие реализовывало свою топливную продукцию самостоятельно. Юрий Александрович продолжил развитие ЗСК. При нем на заводе был начат промышленный выпуск авиационного керосина из газового конденсата и введен в строй комплекс облагораживания моторных топлив ЛКС 35-64. По сути, стартовало крупнотоннажное производство высокооктановых бензинов. Югра, благодаря этому, перестала быть сырьевым регионом.

При следующем директоре ЗСК — Петре Воронине, который руководил предприятием с 2008 по 2014 г., произошел мощный рывок по наращиванию производственных мощностей. Объем первичной переработки сырья увеличился с 8 до 12 млн тонн в год.

При Воронине товарная продукция завода вышла на новый качественный уровень, с 2014 года все моторное топливо производства Сургутского ЗСК полностью соответствует требованиям Класса 5 Технического регламента Таможенного союза (аналог стандартов Евро). Автобензины, дизельное топливо и авиационный керосин ежегодно, начиная с 2009 года, становятся победителями в номинации «Производство нефтепродуктов» конкурса «Лучший товар Югры».

По требованию времени

«Мастер делового администрирования» (МВА) — эта степень, полученная Андреем Дорощуком несколько лет назад, стала одним из условий его назначения на должность директора Сургутского ЗСК. Андрей Дорощук руководит предприятием с 2015 года, он сменил на этом посту Петра Воронина. Как и его предшественники, Андрей Борисович не новичок на предприятии, в 1993 году он начал свою трудовую карьеру оператором технологических установок. Молодого директора всегда отличали профессионализм, целеустремленность и упорство в достижении поставленных целей, он постоянно повышал квалификацию и как производственник, и как менеджер.

«Я прекрасно помню, как начинал. В 90-е у меня тоже не было денег, но зато завод разрешил мне, как и моим коллегам, разбить свой огород на территории предприятия», — с улыбкой вспоминает Андрей Дорощук. По его словам, Газпром сегодня — это, безусловно, бизнес. Но социально ориентированный. Миссия Сургутского ЗСК — обеспечение непрерывности производства и гарантирование надежной и бесперебойной работы системы газоснабжения России — будет выполняться и дальше.

«По решению руководства Газпрома, администрация дочерней компании — ООО «Газпром переработка» переезжает в Санкт-Петербург. При этом система управления ЗСК не поменяется. Моя задача, как директора завода, — сохранить стабильность в коллективе, его работоспособность и производственные мощности в условиях дистанционного управления. Специалистам, которым придется поменять место жительства, будут предложены хорошие условия на новом месте, за ними сохранятся все льготы в рамках коллективного договора и Трудового кодекса РФ», — отметил Андрей Дорощук.


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Сегодня в 12:55, просмотров: 137, комментариев: 1


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Комментарии:
Швондер
не нравится
Сегодня в 16:07
Ага, расскажите работникам, которых под .опу коленом

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Мнения

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