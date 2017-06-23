«Это был ещё какой сюрприз для президента!»

На минувшей неделе состоялась прямая линия с президентом России. Возможность задать довольно неудобный вопрос главе государства выпала школьнику из Нефтеюганска Даниле Прилепе. В ходе трансляции Данила спросил Владимира Путина о коррупции, эффективности показных посадок и домашних арестов (федеральные СМИ заметили только эту часть его вопроса, не особо заметив вторую), а также привел пример того, как его отец-полицейский так и не получил жилье, хотя имел на это право. Парень даже привел цифры: в ХМАО за последние пять лет были выплачены субсидии на приобретение жилплощади только 90 семьям полицейских, а очередь на получение субсидий тысячная. В итоге Путин спросил Данилу о том, рекомендовал ли ему кто-то этот вопрос или он его подготовил сам, на что смелый школьник ответил: «Меня жизнь подготовила», чем сорвал овации и заслужил приз — люксовый айфон.

После прямой линии с президентом корреспондент «НГ» поговорил с Данилой.

— Расскажи, как ты попал на прямую линию?

— Я попал туда от технопарка кванториума, в котором занимаюсь. На него были предоставлены три места в студии. Выбрали меня и двух моих друзей.

— По какому принципу производили отбор?

— Наверное, выбирали по активности. В кванториум я хожу с самого открытия. Туда меня пригласила учительница по физике.

— Ты предполагал, что у тебя будет возможность задать вопрос президенту?

— На самом деле до самого приезда в Москву нам не говорили, что у нас будет возможность увидеться с президентом. Мы ехали туда просто посмотреть, как это бывает. Все вопросы были разбиты по темам. В студии были ведущие, которые подавали микрофон. Конечно, наши вопросы первоначально прослушали, но нам не говорили, что мы сможем их задать самому Владимиру Владимировичу. Было сюрпризом, что я смог это сделать. Было неожиданно, но я не растерялся.

— То есть для президента это тоже был сюрприз?

— Это был еще какой сюрприз для него!

— После того, как ты задал свой вопрос, ты моментально стал героем федеральных и региональных СМИ.

— Я бы так не сказал. Я просто огласил то, что все и до этого уже знали.

— Доволен ли ты ответом президента?

— Вы знаете, доволен, потому что прямо-то ему тоже ничего нельзя говорить. Это как никак безопасность. Он человек мирового масштаба, слова которого не проходят мимо ушей.

— Ты уже получил свой айфон?

— На этой неделе будет точная информация о том, как я его получу. Представители компании, которая его дарит, уже связались с моей мамой.

— Чем ты сейчас занимаешься?

— Сейчас я перехожу из девятого в десятый класс. Среди моих увлечений — музыка, дроностроение, спорт. После окончания школы хочу пойти учиться по профессии военного летчика.

— Президент у нас тоже летает.

— Ну да, почему бы и мне не летать!