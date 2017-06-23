16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  60,1482   EUR  67,1495  

Бедная Айза

Сургутянка стала свидетельницей жестокого обращения с собакой

Фото предоставлено очевидцем
Фото предоставлено очевидцем

В редакцию «НГ» обратилась сургутянка Ярина Полевая, которая стала свидетельницей шокирующей картины: 17 июня с балкона дома, расположенного на Югорском тракте, по ее словам, выбросили собаку. На помощь животному сразу же пришли прохожие. А спустя пару минут за ней выбежала хозяйка, которую неравнодушие очевидцы вместе с животным сразу же повезли в ветлечебницу на Комсомольский, 22. Айзе – так зовут пострадавшую собаку — сделали рентген и диагностирован у нее перелом носа и повреждения лапы. Позже жильцы дома, с третьего этажа которого, по словам очевидцев, была выброшена шестимесячная собака, рассказали, что уже на следующий день хромающее животное выгуливали во дворе ее хозяева как ни в чем не бывало.

История сразу же разлетелась по соцсетям и нашла огромный отклик и массу критики в адрес хозяев животного. Кроме того, люди сразу же стали делиться похожими историями. Так, сургутянка Нина Батуревич рассказала «НГ» об еще дном факте жестокого обращения с другой собакой: «После работы я листала фото «потеряшек» в сургутских группах помощи животным, где и наткнулась на просьбу помочь собаке, привязанной к дереву с самого утра, — рассказала девушка. — Я с самого детства помогаю животным, поэтому не раздумывая, вместе с мужем поехала по указанному адресу. Приехав на место, мы увидели, как собака лежала без движения, будто смирилась со своей участью. Мы освободили животное, обрезав веревку, чем-то похожую на изоленту. Пес был очень запуган, было видно, что дома его обижают. Он был на свободе недолго, потому что «хозяева» увели его обратно в дом. Увиденное повергло меня в шок. Но больше всего — безразличие людей, ведь никто не попытался помочь животному в течение целого дня».

За комментариями по этим ситуациям «НГ» обратился к сопредседателю правления общественной организации помощи бездомным животным Александре Дымзе.

По ее мнению, главная проблема в случаях проявления жестокости к животным — это равнодушие горожан: «Помочь животному можно было гораздо раньше, если бы люди не проходили мимо подобных фактов, — рассказала Александра. — Второй момент – это зачастую нежелание полиции реагировать на такие случаи и работать активно по ним. Количество дел о жестоком обращении с животными, дошедших до суда — единицы».

Кроме того, Александра Дымза предположила, что одним из действенных методов контроля над содержанием домашних животных и, как следствие, уменьшением количества бездомных особей могло бы стать их обязательное чипирование. В случае происшествий это позволит быстро отыскать хозяина и привлечь к ответственности. Кроме того, по мнению сопредседателя правления ОД «Дай лапу», необходимо увеличить штрафы и ужесточить административное и уголовное наказания за факты жестокого обращения с животными.

А между тем в России существуют законы, регулирующие содержание домашних животных. Так, в ст. 245 УК РФ говорится о том, что жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель или увечье, наказывается штрафом в размере до 80 000 рублей, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев. По словам очевидцев происшествия с Айзой, о факте жестокого обращения с собакой был оповещен участковый. «НГ» будет следить за развитием событий.

Кстати: в Австрии существует акт о благосостоянии животных, в котором перечисляются определенные запреты. Так, к примеру, запрещается держать на цепи собак и использовать диких животных в цирках, что в России считается вполне нормальным. А между тем в России первое чтение Закон об ответственном обращении с животными в Госдуме прошел еще 6 лет назад. Второе – откладывается до сих пор.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 11:33, просмотров: 106, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Бедная Айза

Бедная Айза
Сургутянка стала свидетельницей жестокого обращения с собакой
Владлена Сурова Сегодня в 11:33
101 0
«Кто, если не Путин?» И действительно, кто? // ИНФОГРАФИКА

«Кто, если не Путин?» И действительно, кто? // ИНФОГРАФИКА
За кого готова голосовать аудитория СИА-ПРЕСС, даже если выборы вдруг будут без Путина.
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 11:06
79 0
Статья дня.«Любителям Сталина. Что думать?»

Статья дня.«Любителям Сталина. Что думать?»
Прежние знали о Сталине больше нынешних. Успели хлебнуть. Не успели забыть погубленных напрасно. Знали войну, а не про войну. Видели больше окопов, чем парадов. А нынешние видят лишь парады.
Александр Минкин, «Московский комсомолец» 22 июня в 19:18
429 2
Фото дня. Возложение цветов к могиле Неизвестного солдата в Москве было омрачено дождем

Фото дня. Возложение цветов к могиле Неизвестного солдата в Москве было омрачено дождем
Редакция СИА-ПРЕСС 22 июня в 19:03
435 1
​Вадиму Николаевичу Шувалову

​Вадиму Николаевичу Шувалову
Настоящий лидер, а надеюсь, что вы именно такой, умеет исправлять свои ошибки. Во имя будущего города предлагаю вам принять решение вернуть Татьяну Николаевну в городскую администрацию.
Атанас Атанасов, председатель Сургутского Болгарского землячества 22 июня в 14:35
1027 5
Дмитрий Смит: «Мы смогли доказать, что киберспорт – это серьезно, и он не идет во вред здоровью нации»

Дмитрий Смит: «Мы смогли доказать, что киберспорт – это серьезно, и он не идет во вред здоровью нации»
Президент Федерации компьютерного спорта России — о популярности этого явления в стране, отличиях игроков и спортсменов, а также популярных мифах о компьютерных играх
Ася Хафизова 22 июня в 11:47
333 0
​Авиакомпания UTair объяснила, что случилось с самолетом, совершившим аварийную посадку в Тюмени

​Авиакомпания UTair объяснила, что случилось с самолетом, совершившим аварийную посадку в Тюмени
Это была ложная тревога, но меры безопасности все же применили
Редакция СИА-ПРЕСС 21 июня в 15:14
880 0
Ветеран администрации Ирина Сердюкова – Вадиму Шувалову: «Бережнее относитесь к специалистам»

Ветеран администрации Ирина Сердюкова – Вадиму Шувалову: «Бережнее относитесь к специалистам»
Лилия Сулейманова 21 июня в 14:35
1811 12
Американский инвестор открыл в Тюмени новое нефтесервисное производство

Американский инвестор открыл в Тюмени новое нефтесервисное производство
Никита Шаганенко 20 июня в 15:56
892 1
​«Урал промышленный – Урал полярный»: панацея или иллюзия?

​«Урал промышленный – Урал полярный»: панацея или иллюзия?
Лет 10-15 назад он – самый обсуждаемый и самой перспективный проект буквально на всех этажах власти и бизнеса. И при этом о грандиозной затее начала ХХI века на удивление мало знают люди, от власти далекие.
Атанас Атанасов, председатель Сургутского Болгарского землячества 20 июня в 14:18
641 2
Как поймать побольше людей и денег в свои социальные сети — расскажет легендарный бизнес-тренер Дамир Халилов

Как поймать побольше людей и денег в свои социальные сети — расскажет легендарный бизнес-тренер Дамир Халилов
Чтобы пробиться к своему клиенту и попасть ему на глаза, рекламодатели должны выйти в интернет-пространство, иначе это сделают более предприимчивые конкуренты. Выбора нет.
Редакция СИА-ПРЕСС 20 июня в 12:12
630 0
Разворот на рынке начнется с середины июля

Разворот на рынке начнется с середины июля
Новости из мира экономики и финансов
Александр Игнатов, финансовый советник Сургутского филиала БКС Премьер 20 июня в 11:13
759 0
Погода «не даст»//ВИДЕО

Погода «не даст»//ВИДЕО
Администрация ответила на вопрос сургутянина об эффективности засыпки ям на дорогах асфальтовой крошкой
Лилия Сулейманова 20 июня в 10:29
725 0
Отвратительно работает соцслужба

Отвратительно работает соцслужба
Им какое дело, они ответственности не несут никакой. Ибо сами законы так написаны: «Чиновник ответственности не несет».
Альберт Леонов, председатель ОО «Правоведы» 19 июня в 12:01
1119 7
Сургутяне убрались в сквере у ТЦ «Весна» и обратились к главе города, чтобы он спас эту зеленую зону от ларечников // ФОТО

Сургутяне убрались в сквере у ТЦ «Весна» и обратились к главе города, чтобы он спас эту зеленую зону от ларечников // ФОТО
Последний лесок в 25-м микрорайоне собирает у себя весь мусор и нечистоты от окружающих его киосков и торговых центров
Инициативная группа жителей микрорайонов №27 и 28 19 июня в 10:32
1044 6
«Жизнь научила» Владимир Путин на прямой линии получил целых две жалобы из Югры

«Жизнь научила» Владимир Путин на прямой линии получил целых две жалобы из Югры
Но на губернаторе это никак не отразится
Редакция СИА-ПРЕСС 18 июня в 21:03
2833 3
Больше мнений
Сетевое издание
© ООО «Северпечать», 2016.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон: +7 (3462) 44-23-23

Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика