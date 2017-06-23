Бедная Айза

В редакцию «НГ» обратилась сургутянка Ярина Полевая, которая стала свидетельницей шокирующей картины: 17 июня с балкона дома, расположенного на Югорском тракте, по ее словам, выбросили собаку. На помощь животному сразу же пришли прохожие. А спустя пару минут за ней выбежала хозяйка, которую неравнодушие очевидцы вместе с животным сразу же повезли в ветлечебницу на Комсомольский, 22. Айзе – так зовут пострадавшую собаку — сделали рентген и диагностирован у нее перелом носа и повреждения лапы. Позже жильцы дома, с третьего этажа которого, по словам очевидцев, была выброшена шестимесячная собака, рассказали, что уже на следующий день хромающее животное выгуливали во дворе ее хозяева как ни в чем не бывало.

История сразу же разлетелась по соцсетям и нашла огромный отклик и массу критики в адрес хозяев животного. Кроме того, люди сразу же стали делиться похожими историями. Так, сургутянка Нина Батуревич рассказала «НГ» об еще дном факте жестокого обращения с другой собакой: «После работы я листала фото «потеряшек» в сургутских группах помощи животным, где и наткнулась на просьбу помочь собаке, привязанной к дереву с самого утра, — рассказала девушка. — Я с самого детства помогаю животным, поэтому не раздумывая, вместе с мужем поехала по указанному адресу. Приехав на место, мы увидели, как собака лежала без движения, будто смирилась со своей участью. Мы освободили животное, обрезав веревку, чем-то похожую на изоленту. Пес был очень запуган, было видно, что дома его обижают. Он был на свободе недолго, потому что «хозяева» увели его обратно в дом. Увиденное повергло меня в шок. Но больше всего — безразличие людей, ведь никто не попытался помочь животному в течение целого дня».

За комментариями по этим ситуациям «НГ» обратился к сопредседателю правления общественной организации помощи бездомным животным Александре Дымзе.

По ее мнению, главная проблема в случаях проявления жестокости к животным — это равнодушие горожан: «Помочь животному можно было гораздо раньше, если бы люди не проходили мимо подобных фактов, — рассказала Александра. — Второй момент – это зачастую нежелание полиции реагировать на такие случаи и работать активно по ним. Количество дел о жестоком обращении с животными, дошедших до суда — единицы».

Кроме того, Александра Дымза предположила, что одним из действенных методов контроля над содержанием домашних животных и, как следствие, уменьшением количества бездомных особей могло бы стать их обязательное чипирование. В случае происшествий это позволит быстро отыскать хозяина и привлечь к ответственности. Кроме того, по мнению сопредседателя правления ОД «Дай лапу», необходимо увеличить штрафы и ужесточить административное и уголовное наказания за факты жестокого обращения с животными.

А между тем в России существуют законы, регулирующие содержание домашних животных. Так, в ст. 245 УК РФ говорится о том, что жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель или увечье, наказывается штрафом в размере до 80 000 рублей, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев. По словам очевидцев происшествия с Айзой, о факте жестокого обращения с собакой был оповещен участковый. «НГ» будет следить за развитием событий.

Кстати: в Австрии существует акт о благосостоянии животных, в котором перечисляются определенные запреты. Так, к примеру, запрещается держать на цепи собак и использовать диких животных в цирках, что в России считается вполне нормальным. А между тем в России первое чтение Закон об ответственном обращении с животными в Госдуме прошел еще 6 лет назад. Второе – откладывается до сих пор.