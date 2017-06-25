Мнения аудитории siapress.ru об антикоррупционных митингах разделились // ИНФОГРАФИКА

Прошедшие в Сургуте и России митинги против коррупции в принципе довольно сильно раскололи общество в плане отношения к уличной активности молодежи, и аудитория siapress.ru не исключение: большая часть нашей голосующей аудитории (55,5 процента) заявила о том, что не интересовалась протестными акциями 12 июня. Другая часть, тоже очень существенная — 44,5 процента — декларировала свой интерес к происходящим событиям.