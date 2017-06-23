«Кто, если не Путин?» И действительно, кто? // ИНФОГРАФИКА

Согласно опросу СИА-ПРЕСС, более 40 процентов наших читателей в случае президентских выборов проголосовали бы за действующего президента. Четверть опрошенных отдали бы свои голоса оппозиционеру Алексею Навальному, третье место в опросе занимает кандидат «не знаю» (15,4 процента). Остальные политики набрали и того меньше.

Но как бы отдали свои голоса наши читатели, если бы Владимир Путин внезапно отказался от участия в выборах?

Оказывается, что первое место опять бы занял провластный кандидат — 34 процента голосующей аудитории СИА-ПРЕСС поставили бы галочки напротив кандидата, на которого укажет Путин. Второе место — опять у Навального, и даже с небольшим увеличением до 27 процентов. Часть голосов президента из предыдущего опроса, видимо, перекочевали к кандидату «Не знаю» — у него почти 19 процентов. И остальные политики разбирают свои заслуженные 4-5 процентов поддержки аудитории.