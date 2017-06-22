Статья дня.«Любителям Сталина. Что думать?»

Граждане России любят Сталина всё больше и больше. Это нам регулярно сообщают социологические опросы.

Вот свежий пример. ФОМ: «За 12 лет число жителей, положительно оценивающих деятельность Сталина во время Великой Отечественной войны, выросло на 10 процентов».

В 2005-м одобряющих было 40%, в 2017-м стало 50%. Но Сталин с 1953 года ничего не сделал. Почему же люди передумали? Специалисты объясняют: тоска по сильной руке; чтоб ворюг сажали, а врагов народа расстреливали; и чтоб страну уважали.

Но разве в 2005-м люди этого не хотели? Мы всегда этого хотим. В чём же причина изменения? Ведь оно очень большое.

Опрашивают взрослых, их у нас 110 миллионов. Выходит, в 2005 году Сталина одобряли 44 миллиона, а теперь 55. Получается, 11 миллионов человек передумали.

Конечно, маленько изменилась атмосфера. Люди стараются правильно отвечать, чтоб избежать неприятностей (мало ли что). Вообразите: официальное лицо в 1916-м спрашивает мужика:

— Как вы относитесь к царю Николаю II?

— Любим! Обожаем!

— Как вы относитесь к барину?

— Отец родной!

— Как вы относитесь к православной церкви?

— Господи!

А завтра резали, вешали, жгли.

«Как вы относитесь к Хрущёву?» 1954 год — ура! 1956 — ура-ура! 1964 — долой! 2014 — кто это?

...Когда нам сообщают результаты опроса, мы не знаем, сколько людей отказались отвечать. Растёт ли число отказов? Растёт ли число отвечающих неискренне?

Конечно, работает пропаганда. И прямая, и косвенная. Попробуйте посчитать, как часто имя Сталина звучит рядом со словом «Победа» и как часто — рядом со словом «ГУЛаг». Разница окажется в сотни, а то и в тысячи раз. Особенно для тех, кто живёт с телевизором.

Вполне возможно, что кто-нибудь изменил своё отношение к Сталину под влиянием пропаганды. Действительно передумал. Но не это главное.

Люди не столько передумали, сколько вымерли.

С 2005 по 2016 год в России умерли 24 миллиона человек. Точнее: 24 081 863. (За это время родился 21 миллион. Но число жителей России почти не меняется, поскольку убыль коренного населения покрывается притоком мигрантов.)

24 миллиона умерших — это больше 20 процентов взрослых. Старые умерли, новые повзрослели.

Прежние знали о Сталине больше нынешних. Успели хлебнуть. Не успели забыть погубленных напрасно.

Старики, жившие во второй половине ХХ века, знали историю Великой Отечественной войны лучше, чем молодые люди второго десятка ХХI века. Знали на собственной шкуре. Знали войну, а не про войну. Видели больше окопов, чем парадов. А нынешние видят лишь парады.

Многие фронтовики ненавидели его, но молчали (за неосторожное слово можно было отправиться на тот свет). Ненавидел ли он фронтовиков — трудно сказать. Но чем объяснить, что солдаты, выжившие в гитлеровских лагерях, были отправлены в сталинские.

Недавно в Государственной думе было названо общее число потерь в Великой Отечественной: 42 миллиона. В полях подо Ржевом до сих пор лежат десятки тысяч непохороненных солдат. Вот кого бы спросить, но их уже нет. А чем меньше свидетелей, тем легче сочинять.

Не только мёртвые улучшают статистику в пользу Сталина. За те же годы из России (по официальной статистике) эмигрировали около 5 миллионов человек. А по утверждению руководимого Кудриным Комитета гражданских инициатив, реальное число гораздо больше. Вот некоторые конкретные данные за 2013 год:

Как видим, разница где в 10, где в 20 и более раз. Так же выглядит статистика других наших счастливых лет; откройте сами в интернете «Доклад Кудрина».

При чём тут Сталин? При том, что чаще уезжают те, кому Сталин не нравится, а остаются те, кто ставит ему новые памятники.

Потом очередной опрос; и нам сообщают, что миллионы граждан передумали и полюбили. Нет. Умерли, уехали, а любители покрыли дефицит поголовья. Но головы у поголовья уже иные.

Два месяца опрашиваю молодых (от 15 до 25 лет), задаю простые вопросы: что такое Колыма? Большинство отвечают «не знаю», но попадаются такие ответы: компьютерная игра, лошадь, телега, какое-то блюдо… Спросил одного симпатичного человека (русский, 27 лет), что такое Магадан? Ответ: рыба.

Не верите? Ну, поиграйте сами. Конечно, можете напороться на эрудита, которому родители с детства подсовывали «Колымские рассказы» Шаламова. Но процент знающих эту книгу будет разительно меньше, чем в конце 1980-х.

Читатели Шаламова не забыли Шаламова. Они просто умерли. Так уходят, почти ушли настоящие ветераны (фронтовики, не интенданты). Жертвы ГУЛага не передумали, не полюбили Сталина, просто умерли. И дети их умерли или не родились. А охранники плодились, и дети их плодились — такая у нас была селекция, такой естественный отбор. Сталин для охранников действительно в каком-то смысле отец родной. Былинный герой. Такой Илья Муромец — богатырь, защитник родной земли от поганых половцев (немцев, американцев). Без войска, один справляется.

Теперь охранники на каждом шагу — бессмысленные скучающие, их сотни тысяч. Теперь мы чемпионы мира по охранникам и — парадокс — чемпионы мира по воровству.

Жаль, никто пока не выяснил, как относятся к Сталину охранники и как к нему относятся биологи, математики, астрономы. Не выяснил и не сравнил. А ведь там возможна радикальная разница, убийственная для мёртвого, но в каком-то смысле очень живого руководителя страны. Если б мы осознали, что он — бог охранников (даже если они занимают важные посты в Министерстве культуры), возможно, желающих поклоняться стало бы меньше.

Конечно, человек может передумать. Некий условный Дима в 1956-м (год разоблачения культа личности) думал, что Сталин плохой, в 1990-м — никакой, в 2017-м — хороший; за 60 лет человек меняется сильно. Но если этому Диме в 1956-м было 3 года, то он о Сталине вообще не думал. Если этот Дима служил (предположим) в КГБ, то в 1990-м ему было 37, и если он вдруг попадал под опрос, то никогда не отвечал искренне, а всегда как выгодно, как правильно, как для карьеры полезно. А что он думает теперь — один чёрт знает.

На опросы сейчас отвечают другие. Жестокого Сталина гражданин хочет не для себя, а для чиновников-коррупционеров. Он желает вернуть смертную казнь — но ведь не для себя же.

В эпоху тотальной электронной слежки человек предполагает, будто все его слова и даже мысли известны и что где-то кто-то сводит баланс: суммирует плюсы и минусы… Есть множество людей, которые уверены, что, даже когда они в закрытой избирательной кабинке ставят галочку в квадратик, начальству станет известно, правильно ли он проголосовал. В этот момент в голове у такого гражданина ни Родины, ни чести, ни совести — только страх.

Фраза «За Родину без Сталина» вызывает у человека дискомфорт. Он не хочет её слышать, а тем более повторять. Потому что она может вызвать непрошеную ассоциацию с каким-нибудь глупым несанкционированным выкриком типа «За Россию без Путина».

Официальная статистика: с 2000-го по 2016-й умерло 35 555 551 человек. 35 с половиной миллионов.

Не будем обожествлять результаты нынешних опросов. Придут другие времена.

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