Фото дня. Возложение цветов к могиле Неизвестного солдата в Москве было омрачено дождем

22 июня Россия вспоминает всех погибших в Великой Отечественной войне. Традиционное возложение цветов высшим руководством страны к могиле Неизвестного солдата было омрачено дождем и, возможно, чем-то еще, чего мы не знаем.
22 июня Россия вспоминает всех погибших в Великой Отечественной войне. Традиционное возложение цветов высшим руководством страны к могиле Неизвестного солдата было омрачено дождем и, возможно, чем-то еще, чего мы не знаем.
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