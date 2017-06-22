​Вадиму Николаевичу Шувалову

Господин глава нашего города, я живу в Сургуте уже более 41 года. И почти все время старался быть активным гражданином, иногда «зарабатывал» себе достаточно много неприятностей. Мне многое нравится в вашей работе. Не случайно по окончании последнего заседания Координационного совета национальных организаций я заявил, что впервые за последние семь лет я ухожу с заседания совета с чувством удовлетворения, что не зря просидели, что обсуждали важные проблемы, что принимали нужные решения. Ожидал с нетерпением обещанный вами прием, на котором, кроме других проблем, хотел с вами обсудить и кадровый вопрос.

Меня не освобождает мысль, что Александру Пелевину нужно вернуться в медицину. Перед глазами случай с Юрием Чемакиным, которого в свое время назначили начальником горздрава. Говорят, что он был неплохим хирургом. Я не медик, и о его медицинских способностях не берусь судить, но как управленец Юрий Александрович явно не тянул до поста, которого он занимал.

Сегодня он главный врач Станции переливания крови. Я был председателем Общества доноров Сургута, мне приходилось работать с покойным Николаем Стратоном, потом с Юрием Чемакиным. Мне не оставляет мысль, что этот человек занимался не своим делом, что последние 20 лет прожил не свою жизнь. Сегодня вернуться в медицину уже безнадежно поздно. Он потерял квалификацию.

Чисто по-человечески прошу помочь Александру Пелевину вернуться в медицину. После стольких лет кабинетной работы ему будет нужна помощь и поддержка. Не портите жизнь человеку. Вырастить настоящего врача нужно время и атмосфера. Дай бог, чтобы ему удастся.

С Татьяной Османкиной знаком не первый год. Кому-кому, а вам, Вадим Николаевич, рекомендовал бы назначит ее председателем Координационного совета вместо себя. Татьяна Николаевна прекрасно понимает, в чем состоит роль национальных объединений, как властям вести себя и работать с ними. В отличие от Якова Черняка и Александра Пелевина, которые понимали свою роль в том, чтобы дети мигрантов усвоили русский язык, чтобы сделать их «русскими» и прокламировали идею, чтобы мигранты дома говорили только по-русски, Татьяна Николаевна понимала, что детишки кроме научить русский язык, должны сохранить и развивать знания родного языка, чтобы в любой момент могли вернуться и реадаптироваться на Родину.

Я не сомневаюсь, что Татьяна Николаевна найдет свое место в районной администрации. «Районка» от ее прихода только выиграет, но выиграет ли от ее ухода городская администрация – глубоко сомневаюсь.

Настоящий лидер, а надеюсь, что вы именно такой, умеет исправлять свои ошибки. Во имя будущего города предлагаю вам принять решение вернуть Татьяну Николаевну в городскую администрацию в качестве первого заместителя главы города, поручить ей стать во главе Координационного совета. Вы со спикером городской думы займете места заместителями председателя Координационного совета. Александра Пелевина вернуть в медицину. Там его место, его стихия. В администрации он чувствует себя неуютно, не в «своей шкуре».

Пожалуйста, прислушайтесь к мнению своих сограждан на пользу всех нас.