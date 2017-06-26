«Урал промышленный – Урал полярный»: панацея или иллюзия? - 2

Эта статья — продолжение большого материала сургутянина Атанаса Атанасова о проекте «Урал Промышленный — Урал Полярный». Начало статьи здесь.
Средне-Сибирская железная дорога – это действительно будущее России
В первую очередь «Урал промышленный – Урал полярный» предполагает создание транспортной инфраструктуры, которая впоследствии будет стимулировать инвестиции в регион.
От этой, самой важной для будущего России железной дороги пока построен только отрезок Сургут–Нижневартовск. Это будет будущий Средне-Сибирский широтный ход. На нем остановлюсь более подробно, поскольку он, на мой взгляд, должен обеспечить будущее России на будущие столетия, – тогда, когда последняя сибирская скважина перестанет давать нефть или газ. Потому что для России он будет возобновляемым источник доходов.
Создание такой трансконтинентальной железной дороги, которая бы позволяла без перегрузки перевозить грузы с юга Латинской Америки через Панамский перешеек, США, Аляску, Берингов пролив, Сибирь до Парижа, Лондона и Мадрида, а оттуда через Гибралтарский пролив, Марокко и до юга Африки при нынешней ширине железнодорожной колеи вряд ли оправдано.
Как известно, железнодорожные вагоны на границе России, СНГ
и Монголии с другими странами переставляются на другие тележки с большей базы.
Процесс трудоемкий и самое важное съедающий массу времени. При новой системе
необходимо определиться какой будет ширина колеи. Либо примут европейскую
колею в
Но чтобы в полной мере выжать преимущества сверхдальней
трансконтинентальной дороги желательно применять вагоны с базой, значительно
больше российской и тем более европейской. И здесь как нельзя кстати идея
Гитлера о создании трансконтинентальной железной дороги с шириной колеи в
Внушительны и планы Гитлера о строительстве новой железнодорожной сети: Берлин – Париж, Берлин – Мадрид, Берлин – Мюнхен, Берлин – Будапешт (с ответвлением до Рима) – Бухарест (с ответвлением до Варны) – Стамбул, Берлин – Вроцлав – Ленинград – Москва и Берлин Киев – Баку.
В последствии дорога от Москвы должна была дойти до Японии и до Берингова пролива, а бакинская – до Индии и Сингапура.
Сегодня грузы с Дальнего Востока, – с Японии, Китая, Кореи до Западной и Центральной Европы перевозят либо по Транссибирской железнодорожной магистрали (примерно 15 суток), либо по Северному морскому пути. О продолжительности транспортировки по Северному морскому пути я не говорю, потому что в навигацию (т.е. раз в году могут пройти максимум три каравана, да и то не каждый год).
Можно перевозить морским путем через Тихого океана, мимо Сингапура через Индийский океан вокруг юга Африки (через мыс Доброй Надежды) и Атлантического океана до Великобритании, Франции. Можно сократить путь через Суэцкий канал (45-50 дней), но его возможности ограничены. Крупные суда вынуждены идти в обход Африки (три с половиной месяца).
Есть и четвертый путь, которого Китай сегодня пытается лансировать – новый Великий шелковый путь – это совмещенные автомобильно-железнодорожные перевозки в объезд России (35-40 дней).
При положении, что применим гитлеровский проект от Японии или Китая до Германии или Франции, транспортировка грузов будет длится не более десяти дней. Дело в том, что экспериментальные поезда уже в 1943 году развивали скорость в 160 км/час. Пусть даже средняя скорость будет 100 км/час. Для сравнения, – средняя скорость поездов от Тюмени до Сургута не превышает 45 км/час.
Нам нельзя бояться, что этот проект был гитлеровским. Американцы ничуть не побоялись использовать разработки Вернера фон Брауна в успешной реализации своей ракетно-космической программы.Разработки немецких ядерных физиков заняли весомое место в американской ядерной программе. Академик Курчатов подтверждает, что Лаврентий Павлович Берия уделял особый интерес к работам немецких ядерщиков, до которых добралась советская разведка во время и после окончания войны.
Новую
железную дорогу можно сделать трехрельсовой – например левая (внешняя) и
средняя обеспечивают проезд поездов российского стандарта (
При
обсуждении технического задания на проектировании новой дороги нужно будет обсудить
разные варианты и выбрать оптимального и более перспективного. Это может быть
шириной
Разработки такой шириной проводились, в том числе и у нас. Более широкая колея (4- или 5-метровая) позволит увеличить грузоподъемность вагонов и скорость движения поездов.
При строительстве такой дороги возможно применение в качестве силовой установки ядерного реактора типа тех, которые применяются на атомных подводных лодках, что скажется экономически оправданный вариант.
Где центр России
Перенос столицы в географическом центре страны – это одна из мер, направленных на более равномерное развитие регионов государства, на увеличение степени его обороноспособности, на сохранение целостности державы. Именно желание поставить ударение на развития страны в сторону Европы подтолкнула Петра Первого перенести столицу из Москвы в Санкт-Петербург. Бразилия, Пакистан и Казахстан перенесли свои столицы ближе к географическим центрам своих государств: из Рио де Жанейро, Карачи и Алма-Аты соответственно в Бразилиа, Исламабад и Астана. Именно из соображений обороноспособности Ленин перенес столицу из Питера в Москву, Брежнев построил Байкало-Амурскую магистраль.
Центр
территории России (точное научное название – Центр тяжести территории Российской Федерации) находится как раз
недалеко от точки пересечения Средне-Сибирской железной дороги (продолжение
отсечки Сургут–Нижневартовск на восток) с меридианной дороги
Норильск–Красноярск. Точные координаты этой точки – 66°25′ северной широты и 94°15′ восточной долготы, на
юго-восточном берегу озера Ви́ви в Эвенкийском автономном
округе Красноярского края. Это примерно на северной широте Сургута, но на
Этот проект может стать гарантией целостности России
Привлекая к строительству Средне-Сибирской железнодорожной магистрали трехметровой ширины США, ФРГ, Франции и Японии мы гарантируем целостность России, так как они заинтересованы в гарантировании безопасности своих инвестиций, а это значит, что не позволят каких-либо телодвижений Китая по отношению к российской территории. Не секрет, что сегодня «дружественный» Китай не скрывает свои аппетиты по отношению к Сибири.
Кроме того, мы сегодня не имеем средств реализовать этот проект сами и инвестиции этих стран нам очень нужны. Подписание международного договора о реализации Средне-Сибирской железной дороги может включать и подписания Соглашения или Договора о совместной обороны или совместной защиты инвестиций, что делает наше военно-политическое положение более стабильным при меньших финансовых затрат. Ведь мы не чувствуем реальную угрозу со стороны США, Франции, ФРГ или Японии, а по отношении Китая этого нельзя сказать.
Учитывая то, что эта дорога предполагается проложить через Нижневартовск, Сургут, Ханты-Мансийск и Нягань до Перми, Правительство Ханты-Мансийского автономного округа может взять на себя расходы на предпроектные расчеты и определение будущего маршрута. С учетом того, что дорога будет скоростной, то скорее трасса должна проходить по правому берегу Оби с переходом через реку Обь ниже Ханты-Мансийска.