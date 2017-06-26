«Урал промышленный – Урал полярный»: панацея или иллюзия? - 2

Эта статья — продолжение большого материала сургутянина Атанаса Атанасова о проекте «Урал Промышленный — Урал Полярный». Начало статьи здесь.

Средне-Сибирская железная дорога – это действительно будущее России

В первую очередь «Урал промышленный – Урал полярный» предполагает создание транспортной инфраструктуры, которая впоследствии будет стимулировать инвестиции в регион.

От этой, самой важной для будущего России железной дороги пока построен только отрезок Сургут–Нижневартовск. Это будет будущий Средне-Сибирский широтный ход. На нем остановлюсь более подробно, поскольку он, на мой взгляд, должен обеспечить будущее России на будущие столетия, – тогда, когда последняя сибирская скважина перестанет давать нефть или газ. Потому что для России он будет возобновляемым источник доходов.

Создание такой трансконтинентальной железной дороги, которая бы позволяла без перегрузки перевозить грузы с юга Латинской Америки через Панамский перешеек, США, Аляску, Берингов пролив, Сибирь до Парижа, Лондона и Мадрида, а оттуда через Гибралтарский пролив, Марокко и до юга Африки при нынешней ширине железнодорожной колеи вряд ли оправдано.

Как известно, железнодорожные вагоны на границе России, СНГ и Монголии с другими странами переставляются на другие тележки с большей базы. Процесс трудоемкий и самое важное съедающий массу времени. При новой системе необходимо определиться какой будет ширина колеи. Либо примут европейскую колею в 1435 мм , которую кроме в Старом Свете применяют в США и Канаду, либо российскую в 1520 мм (которую применяют республики СНГ, Монголия, плюс Финляндия и Эстония, у которых ширина колеи отличается на 4 миллиметра – 1524 мм, что позволяет им беспрепятственно использовать российские вагоны).

Но чтобы в полной мере выжать преимущества сверхдальней трансконтинентальной дороги желательно применять вагоны с базой, значительно больше российской и тем более европейской. И здесь как нельзя кстати идея Гитлера о создании трансконтинентальной железной дороги с шириной колеи в 3000 миллиметров, т.е. в два раза шире. (а может и более!!!). И это не просто бред. В этом направлении Германия работала в конце 1930-х годов, две ведущие в этом направлении немецкие фирмы «Хенкель» и «Борзиг» разработали дизель-электровозы, а вагоностроительная «МАN» – товарные и пассажирские вагоны. Грузоподъемность товарных вагонов доходила до 500 тонн (при нынешней максимальной до 60 тонн). К концу 1942 года появился и первый экспериментальный участок с шириной колей 3 метра.

Внушительны и планы Гитлера о строительстве новой железнодорожной сети: Берлин – Париж, Берлин – Мадрид, Берлин – Мюнхен, Берлин – Будапешт (с ответвлением до Рима) – Бухарест (с ответвлением до Варны) – Стамбул, Берлин – Вроцлав – Ленинград – Москва и Берлин Киев – Баку.

В последствии дорога от Москвы должна была дойти до Японии и до Берингова пролива, а бакинская – до Индии и Сингапура.

Сегодня грузы с Дальнего Востока, – с Японии, Китая, Кореи до Западной и Центральной Европы перевозят либо по Транссибирской железнодорожной магистрали (примерно 15 суток), либо по Северному морскому пути. О продолжительности транспортировки по Северному морскому пути я не говорю, потому что в навигацию (т.е. раз в году могут пройти максимум три каравана, да и то не каждый год).

Можно перевозить морским путем через Тихого океана, мимо Сингапура через Индийский океан вокруг юга Африки (через мыс Доброй Надежды) и Атлантического океана до Великобритании, Франции. Можно сократить путь через Суэцкий канал (45-50 дней), но его возможности ограничены. Крупные суда вынуждены идти в обход Африки (три с половиной месяца).

Есть и четвертый путь, которого Китай сегодня пытается лансировать – новый Великий шелковый путь – это совмещенные автомобильно-железнодорожные перевозки в объезд России (35-40 дней).

При положении, что применим гитлеровский проект от Японии или Китая до Германии или Франции, транспортировка грузов будет длится не более десяти дней. Дело в том, что экспериментальные поезда уже в 1943 году развивали скорость в 160 км/час. Пусть даже средняя скорость будет 100 км/час. Для сравнения, – средняя скорость поездов от Тюмени до Сургута не превышает 45 км/час.

Нам нельзя бояться, что этот проект был гитлеровским. Американцы ничуть не побоялись использовать разработки Вернера фон Брауна в успешной реализации своей ракетно-космической программы.Разработки немецких ядерных физиков заняли весомое место в американской ядерной программе. Академик Курчатов подтверждает, что Лаврентий Павлович Берия уделял особый интерес к работам немецких ядерщиков, до которых добралась советская разведка во время и после окончания войны.

Новую железную дорогу можно сделать трехрельсовой – например левая (внешняя) и средняя обеспечивают проезд поездов российского стандарта ( 1520 мм), а правая внешняя и средняя – поездов европейского стандарта ( 1435 мм). Таким образом этой трехрельсовой железной дороге могут ездить поезда трех стандартов – европейского, российского и трехметрового.

При обсуждении технического задания на проектировании новой дороги нужно будет обсудить разные варианты и выбрать оптимального и более перспективного. Это может быть шириной 2700 мм («российская» ( 1520 мм) + «европейская» ( 1435 мм) + ширина «головки» среднего рельса (примерно 150 мм), а может и четырехрельсовая, шириной 4000 и даже 5000 мм. Тогда между двумя внутренними будет межрельсовое расстояние в 1300 и даже 2200 мм.

Разработки такой шириной проводились, в том числе и у нас. Более широкая колея (4- или 5-метровая) позволит увеличить грузоподъемность вагонов и скорость движения поездов.

При строительстве такой дороги возможно применение в качестве силовой установки ядерного реактора типа тех, которые применяются на атомных подводных лодках, что скажется экономически оправданный вариант.

Где центр России

Перенос столицы в географическом центре страны – это одна из мер, направленных на более равномерное развитие регионов государства, на увеличение степени его обороноспособности, на сохранение целостности державы. Именно желание поставить ударение на развития страны в сторону Европы подтолкнула Петра Первого перенести столицу из Москвы в Санкт-Петербург. Бразилия, Пакистан и Казахстан перенесли свои столицы ближе к географическим центрам своих государств: из Рио де Жанейро, Карачи и Алма-Аты соответственно в Бразилиа, Исламабад и Астана. Именно из соображений обороноспособности Ленин перенес столицу из Питера в Москву, Брежнев построил Байкало-Амурскую магистраль.

Центр территории России (точное научное название – Центр тяжести территории Российской Федерации) находится как раз недалеко от точки пересечения Средне-Сибирской железной дороги (продолжение отсечки Сургут–Нижневартовск на восток) с меридианной дороги Норильск–Красноярск. Точные координаты этой точки – 66°25′ северной широты и 94°15′ восточной долготы, на юго-восточном берегу озера Ви́ви в Эвенкийском автономном округе Красноярского края. Это примерно на северной широте Сургута, но на 1200 километров (по воздуху) восточнее. Места эти дикие, не населенные, не разведанные. Какие природные богатства кроют их недра можно только догадываться. Строительство Средне-Сибирской железной дороги намного выгоднее для будущего России, нежели строительство Приарктической дороги. В будущее и ее придется строить, но это будет позднее и экономическая эффективность от ввода ее в эксплуатации будет намного ниже.

Этот проект может стать гарантией целостности России

Привлекая к строительству Средне-Сибирской железнодорожной магистрали трехметровой ширины США, ФРГ, Франции и Японии мы гарантируем целостность России, так как они заинтересованы в гарантировании безопасности своих инвестиций, а это значит, что не позволят каких-либо телодвижений Китая по отношению к российской территории. Не секрет, что сегодня «дружественный» Китай не скрывает свои аппетиты по отношению к Сибири.

Кроме того, мы сегодня не имеем средств реализовать этот проект сами и инвестиции этих стран нам очень нужны. Подписание международного договора о реализации Средне-Сибирской железной дороги может включать и подписания Соглашения или Договора о совместной обороны или совместной защиты инвестиций, что делает наше военно-политическое положение более стабильным при меньших финансовых затрат. Ведь мы не чувствуем реальную угрозу со стороны США, Франции, ФРГ или Японии, а по отношении Китая этого нельзя сказать.

Учитывая то, что эта дорога предполагается проложить через Нижневартовск, Сургут, Ханты-Мансийск и Нягань до Перми, Правительство Ханты-Мансийского автономного округа может взять на себя расходы на предпроектные расчеты и определение будущего маршрута. С учетом того, что дорога будет скоростной, то скорее трасса должна проходить по правому берегу Оби с переходом через реку Обь ниже Ханты-Мансийска.