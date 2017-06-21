​Авиакомпания UTair объяснила, что случилось с самолетом, совершившим аварийную посадку в Тюмени

Пресс-служба авиакомпании UTair объяснила, почему произошла нештатная ситуация с самолетом, который летел вечером, 20 июня, из Сургута в Тюмень, и совершил аварийную посадку якобы из-за поврежденного шасси, о чем siapress.ru писал сегодня.

Как выяснилось, после вылета этого рейса из Сургута наземные службы увидели на взлетно-посадочной полосе куски резины. Работники аэропорта предположили, что эта резина отвалилась от правого шасси улетевшего в Тюмень борта, и передали информацию его командиру. Тот ответил, что при взлете все было в порядке, поэтому решил лететь до точки назначения.

Долетев до Тюмени, командир сделал необходимый маневр – он пролетел над полосой с выпущенными шасси, чтобы наземные службы могли визуально оценить – пострадали ли колеса. Видимых повреждений специалисты «Рощино» не нашли, но все же подстраховались – вызвали аварийные службы и формально назвали посадку борта «аварийной». На самом же деле самолет спокойно приземлился в 22.15 и никакой помощи прибывших пожарных и медиков никому не потребовалось.

Впоследствии выяснилось, что на правой стойке шасси действительно отслоился слой резины, но это не повредило функциональности колеса. В любом случае, в техническом центре UTairв том же «Рощино» на этот борт поставят новое колесо, чтобы поводов для волнений совсем не осталось.

Видео портала 72.ru.