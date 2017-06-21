Ветеран администрации Ирина Сердюкова – Вадиму Шувалову: «Бережнее относитесь к специалистам»

Ирина Сердюкова, руководитель центра социального партнерства Сургутского политехнического колледжа и ветеран сургутской администрации, прокомментировала для газеты «Новый Город» увольнение директора департамента образования города Татьяны Османкиной: «Я считаю, что уход Татьяны Николаевны – очень большая потеря для сферы образования города – это же супер-профессионал, замечательный, болеющий за дело человек, сильный управленец! Она с большим желанием вела свою отрасль, и я удивлена, что она ушла. Она привела в школы большую когорту молодых директоров, при ней открылось много детских садов. Татьяна Николаевна не просто поддерживала известные на всю Россию проекты СПК: «Три ратных поля России», «Диалоги о семейных ценностях», а внедрила их в школы города. По-новому, в полную мощь зазвучала в школах и программа «Истоки». Мне, человеку более 30 лет отработавшему в администрации города, хотелось бы дать совет нашему главе: «Вадим Николаевич, обратитесь к опыту Александра Леонидовича Сидорова, как он создавал команду и как бережно относился к таким специалистам, как Татьяна Николаевна».

Ранее мы писали, что департамент образования в Сургуте покинула его директор Татьяна Османкина. Одной из причин увольнения называют скандал с отменой льгот для многодетных семей. Глава города Вадим Шувалов после поднявшегося возмущения жителей назвал это решение поспешным и отменил его, применив дисциплинарные взыскания к своему замглавы Александру Пелевину и Татьяне Николаевне.