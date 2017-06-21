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Ветеран администрации Ирина Сердюкова – Вадиму Шувалову: «Бережнее относитесь к специалистам»

Ирина Сердюкова, руководитель центра социального партнерства Сургутского политехнического колледжа и ветеран сургутской администрации, прокомментировала для газеты «Новый Город» увольнение директора департамента образования города Татьяны Османкиной: «Я считаю, что уход Татьяны Николаевны – очень большая потеря для сферы образования города – это же супер-профессионал, замечательный, болеющий за дело человек, сильный управленец! Она с большим желанием вела свою отрасль, и я удивлена, что она ушла. Она привела в школы большую когорту молодых директоров, при ней открылось много детских садов. Татьяна Николаевна не просто поддерживала известные на всю Россию проекты СПК: «Три ратных поля России», «Диалоги о семейных ценностях», а внедрила их в школы города. По-новому, в полную мощь зазвучала в школах и программа «Истоки». Мне, человеку более 30 лет отработавшему в администрации города, хотелось бы дать совет нашему главе: «Вадим Николаевич, обратитесь к опыту Александра Леонидовича Сидорова, как он создавал команду и как бережно относился к таким специалистам, как Татьяна Николаевна».

Ранее мы писали, что департамент образования в Сургуте покинула его директор Татьяна Османкина. Одной из причин увольнения называют скандал с отменой льгот для многодетных семей. Глава города Вадим Шувалов после поднявшегося возмущения жителей назвал это решение поспешным и отменил его, применив дисциплинарные взыскания к своему замглавы Александру Пелевину и Татьяне Николаевне.


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Сегодня в 14:35, просмотров: 353, комментариев: 2


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Комментарии:
Швондер
не нравится
Сегодня в 15:21
Ой кто б молчал))) Жрали так что в рот не влазило. Глаза пальцами придерживали.
Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 15:36

Ситуация в городе не однозначная. Есть среди горожан определенный процент которые ненавидят мэра и остальные которые внимательно его слушают, замечают все позитивные сдвиги. Хотя не «те» и не «другие» не нидят разрушение институциональной системы управления. Иными словами говоря, выделить деньги на нужды города и выделения средств на конкретные цели – две разные вещи, они между собой ни как не связаны. Ну пример: выделение денег на ремонт дорог в городе – это одно, а вот выделение денег на ремонт конкретной дороги – совершенно другое. Отремонтировать дорогу могут, а могут и не отремонтировать. Могут сказать что деньги выделены на бумаги под общий объем, а на конкретный переулок нет. Да и кто определяет степень нуждаемости ремонта, в апреле она одна, в мае – другая а июнь говорит не то вобще ремонтируем. Это просходит всегда, не одним годом показана. Это естественно, мы вдруг оказались в объяктивной ситуации, причем сложной. Система управление городом существует в некоторой среде. Мы оказались в среде жесткой усилиной кризисом, спадом производства основного, отсутствие роста налогооблагаемой базы, которая пополняет городской бюджет. Местная власть не имеет процент в доле прибыли предприятий уплачиваемых в субъект федерации, как и налога на имущество предприятий находящихся на территории города. Еще одна причина в том что «есть хоят все, а еды все меньше», тоесть городская элита долна быть «почищена» , при этом она чувствует . особенно ее бюракратическая часть и психология любого деятеля от элиты довольно специфическая . Дело в том, что никакой гарантии сохраниться, поскольку нет объективного критерия. Во времена Сталина были представления о том, что если ты качественно исполняешь свои функции, то шансы не попасть под молох значительно выше, чем если ты просто бездельничаешь и воруешь Сегодня такого нет, работаешь ты или не работаешь , делаешь или не делаешь – влияния нет никакого! Твое сохранения или изгнание в лучем случаи, в худшем посадкой, определяется к какому клану имеешь отношение, как он устойчив и какие связи имеет. Так вот, в этой ситуации у чиновников основная мысль — что надо плюнуть на все! Плюнуть на все приличия и воровать все, до чего руки дотянутся, потому что очень скоро придется бежать. Вопрос : как сохранить то, что украли, там — вообще у чиновника не стоит. Просто потому что вариантов нет! А что вы ему предложите делать в его ситуации? Бежать прямо сейчас? Вот тут некоторые имеющие ум понимают: линять надо тогда, когда все посыпится в прах. Если слинять раньше, тогда будут наказаны теми кто не успел слинят. Повесят все грехи. Потому степень наглости конкретных чиновников в части неисполнения — резко растет. Сейчас выяснилось, что городская система, не может работать в условиях кризиса.

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